  • 32°C
香港時間 : 2020730日 (四) 17:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【零售寒冬】6月零售銷售按年跌24.8%遜預期 藥物化妝品跌幅超越珠寶首飾

即市財經 16:44 2020/07/30

分享：

今年上半年零售銷售累計按年跌33.3%

政府統計處公布，6月零售業總銷貨價值的臨時估計為265億元，按年下跌24.8%，略遜市場預期。扣除其間價格變動後，6月零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌25.4%。

期內，藥物及化妝品按年跌幅最多，跌57.4%，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌56.5%，書報、文具及禮品跌41.3%，服裝跌38.8%，鞋類、有關製品及其他衣物配件跌39.7%，汽車及汽車零件跌17.9%，百貨公司貨品的銷貨價值下跌7.0%

今年上半年零售銷售累計按年跌33.3%，總銷貨數量按年跌34.9%。第二季與第一季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升4.0%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升5.2%。

政府發言人表示，由於本地疫情在當月減退，6月零售銷售跌幅進一步緩和。發言人又指出，訪港旅遊業維持停頓，加上本地冠狀病毒病個案在7月急升，社交距離措施因而收緊，打擊本地消費，令零售業的經營環境再度變得較為嚴峻。

相關文章：【零售寒冬】恒隆陳啟宗：40年來不曾見今日情況　疫情及香港暴動如何發展無人知

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

經濟 零售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】泰格醫藥A股近1年倍升 港影子股有邊幾隻？
【新股IPO】泰格醫藥A股近1年倍升 港影子股有邊幾隻？
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【新股IPO】泰格醫藥今截孖展暫錄666億 超購約112倍
【新股IPO】泰格醫藥今截孖展暫錄666億 超購約112倍
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【美股市況】鮑威爾言論偏悲觀料維持寬鬆　道指升160點　美滙續弱黃金升17美元（不斷更新）
【美股市況】鮑威爾言論偏悲觀料維持寬鬆　道指升160點　美滙續弱黃金升17美元（不斷更新）
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎