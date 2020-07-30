【零售寒冬】6月零售銷售按年跌24.8%遜預期 藥物化妝品跌幅超越珠寶首飾

▲ 今年上半年零售銷售累計按年跌33.3%

政府統計處公布，6月零售業總銷貨價值的臨時估計為265億元，按年下跌24.8%，略遜市場預期。扣除其間價格變動後，6月零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌25.4%。

期內，藥物及化妝品按年跌幅最多，跌57.4%，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物跌56.5%，書報、文具及禮品跌41.3%，服裝跌38.8%，鞋類、有關製品及其他衣物配件跌39.7%，汽車及汽車零件跌17.9%，百貨公司貨品的銷貨價值下跌7.0%

今年上半年零售銷售累計按年跌33.3%，總銷貨數量按年跌34.9%。第二季與第一季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升4.0%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則上升5.2%。

政府發言人表示，由於本地疫情在當月減退，6月零售銷售跌幅進一步緩和。發言人又指出，訪港旅遊業維持停頓，加上本地冠狀病毒病個案在7月急升，社交距離措施因而收緊，打擊本地消費，令零售業的經營環境再度變得較為嚴峻。

相關文章：【零售寒冬】恒隆陳啟宗：40年來不曾見今日情況 疫情及香港暴動如何發展無人知

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱︰

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁