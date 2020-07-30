  • 32°C
香港時間 : 2020730日 (四) 17:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市營商】港人多在家煮食　台灣民生食品類銷售增

商業 17:30 2020/07/30

分享：

今年上半年台灣出口至香港的日常生活類食品，需求因疫情增加。

新冠肺炎疫情爆發第三波後，愈來愈多港人在家親自下廚。台北貿易中心主任巫英臣表示，今年上半年台灣出口至香港的日常生活類食品，需求因疫情增加，當中肉加工製品、米穀及製品，分別較去年增長79.3%和17.2%。

【禁堂食】Zeek日間外賣單量升60%　葵青及東區升幅最顯著

巫解釋，今次特意與永安合作，由即日至8月10日起，推出「台灣優質料理食材暨冷凍食品展售會」。消費者一日三餐連小食，均有選擇，例如早餐清粥配搭罐頭食品（麵筋、肉醬）；午餐麵類調理包（牛肉麵、榨醬麵），晚餐主菜肉類調理包（東坡肉、宮保雞丁）等。他指出，所有食品從原材料到加工，均於台灣製造，相信能加強對港人的吸引力。

他續指，為迎合港人對台食品漸增的需求，除加強與百貨公司和超市的合作，推廣台灣蔬果及冷凍食材等；還與本港電商，如HKTVmall及Big Big Shop合作，銷售部份貨品。

【中秋節】Klook精選中秋月餅早鳥優惠　7折起限量發售

不過，他表示，其他食品需求如魚產品等，因過去主要銷售予本港食肆，疫情拖累餐飲業，連帶令魚產品出口到港下跌約3成。他續指，整體今年上半年的台灣農產品及水農品等，銷售下跌1成。他認為今年在茶葉、花奔及魚產品等出口銷售減少下，即使居家食品大增，整體出口亦只能維持與去年持平。

【禁堂食】飲食業工會歎放無薪假已成習慣　許樹昌籲開放午市堂食

記者：馬意文

相關文章

【禁堂食】Green Common推抗疫快取套餐　4款素食每款59元
今日
【禁堂食】Green Common推抗疫快取套餐　4款素食每款59元
【疫市營商】屈臣氏擬推跨商戶優惠　商戶免費加盟易賞錢
2020/07/29
【疫市營商】屈臣氏擬推跨商戶優惠　商戶免費加盟易賞錢
【疫市營商】實體零售行不通　網購需求刺激Shopify收入漲97%
今日
【疫市營商】實體零售行不通　網購需求刺激Shopify收入漲97%
【零售寒冬】本地疫情未受控　市場預計6月份零售挫24%
今日
【零售寒冬】本地疫情未受控　市場預計6月份零售挫24%
疫情 餐飲 貿易 罐頭 牛肉 食品 蔬果 銷售 台北

下一篇文章

【疫市營商】英代購商停銷台澳　料今年銷售跌少於10%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市營商】屈臣氏擬推跨商戶優惠　商戶免費加盟易賞錢
【疫市營商】屈臣氏擬推跨商戶優惠　商戶免費加盟易賞錢
【保就業計劃】第6批名單涉11萬僱主　香港電訊、地產商、東海堂有份
【保就業計劃】第6批名單涉11萬僱主　香港電訊、地產商、東海堂有份
【口罩投訴】一合口罩至今捐出15萬個口罩　公開受惠名單冀釋疑
【口罩投訴】一合口罩至今捐出15萬個口罩　公開受惠名單冀釋疑
【豁免檢疫】飛行員工會不滿港檢疫安排　促聯邦快遞暫停在港業務
【豁免檢疫】飛行員工會不滿港檢疫安排　促聯邦快遞暫停在港業務
【禁堂食】美心出招谷外賣　小菜低至38元＋7折優惠
【禁堂食】美心出招谷外賣　小菜低至38元＋7折優惠
【口罩投訴】一合口罩否認有昆蟲　即日起撤換包裝供應商
【口罩投訴】一合口罩否認有昆蟲　即日起撤換包裝供應商