【疫市營商】港人多在家煮食　台灣民生食品類銷售增

▲ 今年上半年台灣出口至香港的日常生活類食品，需求因疫情增加。

新冠肺炎疫情爆發第三波後，愈來愈多港人在家親自下廚。台北貿易中心主任巫英臣表示，今年上半年台灣出口至香港的日常生活類食品，需求因疫情增加，當中肉加工製品、米穀及製品，分別較去年增長79.3%和17.2%。

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巫解釋，今次特意與永安合作，由即日至8月10日起，推出「台灣優質料理食材暨冷凍食品展售會」。消費者一日三餐連小食，均有選擇，例如早餐清粥配搭罐頭食品（麵筋、肉醬）；午餐麵類調理包（牛肉麵、榨醬麵），晚餐主菜肉類調理包（東坡肉、宮保雞丁）等。他指出，所有食品從原材料到加工，均於台灣製造，相信能加強對港人的吸引力。

他續指，為迎合港人對台食品漸增的需求，除加強與百貨公司和超市的合作，推廣台灣蔬果及冷凍食材等；還與本港電商，如HKTVmall及Big Big Shop合作，銷售部份貨品。

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不過，他表示，其他食品需求如魚產品等，因過去主要銷售予本港食肆，疫情拖累餐飲業，連帶令魚產品出口到港下跌約3成。他續指，整體今年上半年的台灣農產品及水農品等，銷售下跌1成。他認為今年在茶葉、花奔及魚產品等出口銷售減少下，即使居家食品大增，整體出口亦只能維持與去年持平。

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記者：馬意文