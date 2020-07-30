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【藍籌業績】九龍倉置業中期息大減三成　為租戶提供超過10億元現金紓緩

即市財經 16:36 2020/07/30

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九龍倉置業旗下海港城。（馮漢柱攝）

擁有海港城及時代廣場的九龍倉置業 （01997） 上半年基礎淨盈利減少26%至38.44億元，中期息減29%至0.78元。若計入投資物業重估虧損淨額73.5億元，應佔淨虧損44.54億元。期內海港城整體收入（包括酒店）跌28%，營業盈利跌 30%。海港城商場收入跌30%，營業盈利亦跌33%。由於疫情拖慢商戶的新投資，海港城6月底錄得的出租率90%。

海港城商場收入跌30% 時代廣場跌23%

時代廣場方面，整體收入下降19%及營業盈利減少21%，反映租戶在前景不明下對承租顯得猶豫。 時代廣場商場的業務因疫情和社交距離措施而大受影響，國際品牌普遍暫停或押後拓展計劃，部分商舖更開始整合在本港的業務，導致時代廣場商場收入減少23%及營業盈利下跌25%。時代廣場商場6月底的出租率降至92%。

酒店入住率20% 太子酒店2月起暫時停業作翻新

由於疫情嚴重打擊各業務層面，九置收入下降20%，營業盈利及基礎淨盈利皆下降26%。九置指，香港陷入前所未見的危機已超過一年，面對前所未見的疫情爆發，集團亦不能倖免於難，在嚴峻的市場實況下，租賃續約面對沉重壓力，上半年為租戶提供超過10億元現金紓緩。內地情況較世界其他地區為佳，經濟活動明顯重啟，但疫情何時完結無法可靠預測，只能先待疫苗早日面世。

由於全球實施旅遊限制，導致客房和宴會出現取消預訂的情況，馬哥孛羅香港酒店、港威酒店及太子酒店皆深受影響，平均入住率於期內暴跌至20%。太子酒店自2月起暫時停業作徹底翻新，並計劃於明年第一季重開。 

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香港股票 業績公布 九龍倉置業（01997）
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