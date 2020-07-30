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【內地零售】恒隆盧韋柏：內地奢侈品市場V型反彈　將進一步提高商場奢侈品比例

即市財經 16:25 2020/07/30

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恒隆將上海廣匯恒隆廣場翻新，提高奢侈品比例。

恒隆 （00101） 上半年中港兩地的營業溢利已差不多達至五五比，行政總裁盧韋柏指，內地奢侈品市場出現V型反彈，相信與各國「封關」措施下，令內地人在本土購買奢侈品的比例，由過去約27%至28%，升至近100%，有信心內地人在本土購買奢侈品會變成習慣，集團也會提高內地商場的奢侈品比例。

疫情下，恒隆內地物業組合上半年租賃收入增加9%至20.62億元人民幣，零售額亦增長6%。董事長陳啟宗表示，內地奢侈品市場非常令人受鼓舞，各大品牌都致力在內地開舖，對內地市場前景非常樂觀，2019至2021年間估計合共約70個品牌在集團6至7個商場簽約，大部分租約均在上海之外，令集團不少商場檔次都逐步由4星升上5星，如無錫恒隆廣場、上海廣匯恒隆廣場等。

陳啟宗：中美交惡對內地奢侈品市場有輕微利好

中美關係升溫，陳啟宗稱，中美交惡對內地奢侈品市場有輕微利好，因中央早已意識到有關可能，故已放寬稅務及調整法規，如今在內地或外國買奢侈品的價格很相近，加上出口放緩下，要刺激經濟，最有效方法便是刺激消費，因此即使奢侈品市場的市佔率不大，但相當重要。

武漢恒隆廣場正在施工，執行董事陳文博承認，疫情令武漢恒隆廣場的建設期延遲了4個月，招租方面也有影響，但現時已回復正常，目前出租率近60%。盧韋柏補充，武漢恒隆廣場辦公樓年底竣工，首批客人料11月入伙，商場則目標明年首季或次季開幕。

相關文章：【零售寒冬】恒隆陳啟宗：40年來不曾見今日情況　疫情及香港暴動如何發展無人知

相關文章：【藍籌業績】恒隆上半年基本純利跌11%息維持0.17元　武漢恒隆廣場年底竣工

 

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