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【定期存款】3大小銀行齊減港元定存息 無懼再一間虛擬銀行開業

即市財經 17:20 2020/07/30

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匯立銀行（WeLab Bank）今天正式開業，是繼眾安及天星以來第3間虛擬銀行。

本港第3間虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）突擊，今天（7月30日）正式開業，更以4.5厘定存息搶攻，但暫仍有3間港銀照減港元定期存款息率，包括東亞 （00023） 、富邦及招商永隆。其中，東亞削138天港元定存息0.01厘，新息率至0.79厘；招商永隆則略減半年存息0.05厘，新報0.8厘；富邦亦全面降短中長息，齊削0.05厘，現時3個月、半年及一年存息齊報0.9厘。

專家指本港水浸，金管局又再接錢，今年累計已承接逾1,090億元；令明天（31日）銀行的總結餘超過1,834億元的4年新高。

匯立銀行宣布正式開業，為香港第3間正式啟業的虛擬銀行。該行推出GoSave存款產品，據網站介紹，旗下存款利率由人數決定，可以和家人朋友、以至所有WeLab Bank客戶一起儲錢，從而得到更高的利率。而參加GoSave人數愈多，利率就會愈高，年利率最高可達4.5厘，打破只有高額存款，又或特選客戶才可享有較高利率的傳統。客戶最低只需10元，就可以開始GoSave，甚至可以隨時提走存款，卻毋須額外費用。

早前匯立試業時已推4.5厘息，但玩法較另類。本港獨角獸WeLab旗下虛銀、匯立銀行從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業；先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘，而每批次定存上限為60人及2.5厘。即每周撮合60人，最高有4.5厘，上限10萬元。

眾安（ZA Bank）為首間開業的虛擬銀行，於3月24日正式營運；天星銀行（Airstar Bank）則於6月11日啟市，但兩行最近已齊齊減定存息。

不過，天星另闢戰線，7月14日曾逆市以3.1厘突擊，新推針對現有客戶每成功邀請5名親友開戶，可獲1.6厘定存加息券，以當時3個月牌價息率為1.5厘，即最高享3.1厘；再以上限5萬元計，最多賺387元息；優惠至8月底。

可是，以該行於上周五（24日）削3個月年息至1.2厘，由此推斷，上述客戶最多賺息頓變2.8厘；再按5萬元封頂額計，換言之，最新只袋350元利息。

那邊廂，比併3個月年息的「高息王」有10厘，畢竟政府的現金派發計劃於6月21日開始接受登記，各大小銀行爆搶客戰，信銀國際新推名為 「全民一萬、 通通有賞」的特別優惠，由6月28日至8月31日，現有客戶透過網上理財，又或inMotion動感銀行，成功登記「轉數快」，並綁定信銀國際戶口為轉數快預設戶口，同時利用上述動感銀行，敍造最多1萬元，3個月定期存款可享高達10厘息。這優惠同樣適用於新客戶，萬元客期內賺盡亦只是250元。

此外，中銀香港 （02388） 也另闢戰線，搶攻針對政府向市民派錢一萬元，新客戶斥10萬元，存3個月港元定存享4.3厘，但須附帶條件才賺息逾千元。至於原本稱冠高息榜大半年的工銀亞洲4.2厘，因而滑落至季軍。

相關文章：【定期存款】虛擬銀行港元定存減息潮 1年期最高息報1.1厘

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 定期存款

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