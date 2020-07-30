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【美國大選】選舉律師質疑簽名有缺陷 Kanye West恐「再」失總統參選資格

環球政經 16:00 2020/07/30

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美國饒舌歌手Kanye West早前宣布參選11月總統大選，日前帶同超過1300個簽名向新澤西州申請參選資格。唯有選舉律師質疑簽名大部分欠完整，單計有效簽名未能達到800個參選門檻。

新澤西州選舉委員會規定，總統候選人需要收集800個簽名才能確認參選。同時為選舉律師的民主黨人薩爾蒙（Scott Salmon）質疑，Kanye West 提交的1300個簽名中，超過600個有缺陷，包括簽名筆觸相似，又有部分缺少完整地址，已經向州選舉委員會以個人名義提出異議。

相關閱讀:【美國大選】Kanye West正式報名角逐美國總統

薩爾蒙表示，在新澤西州擔任選舉律師5年，也未曾見過一個總統參選人申請有如此多問題。

這名計劃採用英雄電影《黑豹》為治國理念的總統參選人，自宣布參選以來遇到重重阻礙。原本支持Kanye West參選的Tesla總裁Elon Musk ，近日在接受訪問時改口，表示認為Kanye參選會與民主黨參選人拜登(Joe Biden)分薄票源，恐助Donald Trump連任，已經建議Kanye推遲至 2024 年才競選總統

相關閱讀:特朗普警告：換個人做總統　股市將跌至零！

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