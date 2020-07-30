【華為5G】若華為被禁　德國電信商Telefonica Deutschland有應對方案

▲ 德國電信商Telefonica Deutschland日前就表示，如出於國家安全考慮，需移除華為設備，該公司已準備好採取措施，並在數週時間內更換和調整5G基站。

在美國政府禁令下，歐美多家科企均暫停與華為的業務合作，就連英國政府也停止在5G網絡建設中繼續使用華為設備。惟德國直至現時也一直未理會，仍選擇華為為其5G網絡的供應商之一。德國電信商Telefonica Deutschland日前就表示，如出於國家安全考慮，需移除華為設備，該公司已準備好採取措施，並在數週時間內更換和調整5G基站。

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據路透社報道指，Telefonica Deutschland行政總裁Markus Haas表示，該企已準備好後備計劃，如果華為被排除在外，將會與其他供應商合作。而目前已與所有的主要供應商都簽訂合作協議。當華為禁令頒布時，就能夠短時間內更換和調整。

事實上，對於美國以國家安全為由，呼籲各國排除華為5G設備，德國政府一直持抗拒態度。另一德國電訊商Deutsche Telekom（德國電訊），也堅決反對針對個別供應商的任何全面禁令，而目前當地政府將對華為的問題推遲至9月才有所決定。

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責任編輯：曾曉汶