【零售寒冬】恒隆陳啟宗：40年來不曾見今日情況　疫情及香港暴動如何發展無人知

▲ 恒隆首席執行官盧韋柏指，每個租戶的支援都是因應其銷售額釐訂寬減措施，不會一刀切，希望能在租戶與公司利益之間取一個平衡點。

第三波疫情仍然嚴峻，政府雖取消早市及午市禁堂食，但晚市禁堂食及限聚令兩人的防疫措施仍繼續執行。恒隆地產 （00101） 董事長陳啟宗表示，自己在行內40年，未見過好像今日般的情況，疫情及香港暴動如何發展無人知，中美冷戰再來亦不利做生意，「實在看不透香港前景，疫情第三波後濟會否更差實在無人知。」

因應租戶銷售額釐訂租金寬減措施

禁堂食及限聚令下，對餐飲及零售業衝擊甚大。行政總裁盧韋柏指，恒隆有向租戶提供租金寬減，租金支援仍然繼續，但每個租戶的支援都是因應其銷售額釐訂寬減措施，不會一刀切，希望能在租戶與公司利益之間取一個平衡點。

他預期，第三波疫情下，未來零售額會有相當壓力，幸好集團部分商場鄰近住宅，影響較小，疫情期間超市生意非常好。

盧韋柏：收入最差情況未過

「收入最差情況未過，可能仍有一段時間要繼續捱，因租金寬減對集團的影響要遲些才出現。」盧韋柏指，香港正受疫情、社會運動及中美角力三方面衝擊，基於疫情發展難以控制，難以預測未來6至12個月的零售市道表現。

恒隆香港物業組合上半年出租率約97%，但位處遊客區的銅鑼灣及旺角出租率下跌，兩地的銷售零售額跌幅與市場差不多。盧韋柏稱，整體出租率暫時仍高企，但難以估計未來出租率情況，若出租率改善會對收入有幫助。

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