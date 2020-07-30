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【疫情大爆發】香港再多149宗確診145宗本地個案　公務員在家工作安排延至8月9日

即市財經 16:46 2020/07/30

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政府決定延長公務員特別上班安排至8月9日。

本港新冠肺市疫情未受控，衛生防護中心宣布，今日再多149宗確診個案，連續9日逾百，145宗為本地感染，續創新高。因應本地疫情仍然非常嚴峻，政府宣布，政府僱員特別上班安排將會延長一星期至8月9日。除了提供緊急和必須公共服務的人員外，其他政府僱員繼續留在家中工作。

發言人表示，政府部門會繼續為市民提供緊急和必須公共服務，個別部門會就各項服務的最新安排，另行作出公布。政府因應疫情而須減少為市民提供公共服務，有需要的市民可盡量利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲得所需服務。同時，市民進入或身處任何政府大樓或辦事處時，必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測和人流控制安排。

發言人再次強烈呼籲私營機構僱主盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸。

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