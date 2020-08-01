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又多一間港產虛擬銀行開業 　WeLab推8%消費回贈

理財智慧 19:49 2020/08/01

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第三間港產虛擬銀行匯立銀行（WeLab Bank）已正式開業，並推出8%消費回贈吸客；同時冀在年底推出貸款服務。

在當今大家都手機不離手的年代，虛擬銀行或將成一大趨勢，加上現在受疫情影響，市民不便出門就更大派用場。市民可以不受時間限制，24小時隨時隨地通過手機使用數碼銀行服務，透過手機應用程式開戶，最快5分鐘就可完成，無需任何收費。

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在試業期間，WeLab Bank已邀請約2000名客戶試用服務，其間客戶輪侯名單人數，超過試業目標人數10倍，反應勝過預期。除了早前推廣的「GoSave」定存計劃，銀行亦將推出無卡號扣帳卡（Debit Card）網上消費8%現金回贈。

即日起至今年8月31日，客戶使用該Debit Card以任何貨幣進行的各交易將可獲優惠，但符合現金回贈的累計交易金額上限為3000元，不包括轉帳、購買或充值電子錢包、繳交網上帳單等。

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WeLab Bank行政總裁謝學海表示，疫情對虛擬銀行來說是有危有機，雖然疫情限制市民活動，但令很多人更習慣使用電話和不出門，不會影響到一些網購活動。此外，虛擬銀行能照顧一些不能使用傳統銀行服務客戶，符合普惠金融的倡議。

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撰文 : 張以正

WeLab 虛擬銀行

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