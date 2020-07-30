聯儲局重申鴿派立場　美元跌人民幣難大升

隔夜聯儲局一如預期維持利率不變，並重申將動用一切工具支持經濟。同時，聯儲局警惕疫情再次爆發帶來的不確定性，指出經濟復甦前景將非常取決於疫情進展。市場解讀聯儲局加強鴿派立場，並可能在不久將來推出更明確的前瞻性指引，美元延續跌勢至2年低位。歐元一度挑戰1.18水平，黃金則在歷史高位附近持續整固。總體而言，市場對美元弱勢已經達成共識，11月美國大選的政治不確定因素，以及疫情肆虐下美國財赤擴張，亦動搖投資者對美元的信心。

儘管美元弱勢持續，人民幣未能在7算以下再展升浪。市場關注中美緊張關係升溫，甚至已經形成新冷戰的格局。中美關係脫軌風險上升，將逼使海外投資削減在華投資，有關去中國化的資金外流亦將打壓人民幣滙價。筆者認為，11月美國大選前特朗普不會改變對華強硬態度，以鞏固選民支持。現時，特朗普可打的牌不多，美國經濟因疫情陷入衰退，特朗普急於重啟經濟導致出現二次爆發，打擊特朗普選情。貿易上，美國不太可能取得更佳條件的貿易協議，中國亦不願在大選前重新談判。對華採取更強硬態度似乎是僅有的選項，然而有關外交路線將更容易激起中美衝突，人民幣在各種擔憂下難以有太多升值空間。