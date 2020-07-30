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李嘉誠基金會增1.01億元支援醫療服務　港大醫科畢業生可獲5萬元

環球政經 15:42 2020/07/30

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李嘉誠基金會今日（30日）表示，將再增1億100萬港元資助第二期《愛能助》醫療計劃，支援醫療服務外，範圍將擴至社福界。當中，為鼓勵醫學畢業生留港服務，基金會撥資2,080萬元，給李嘉誠醫學院應屆及其後一屆醫科畢業生作獎勵金。

其他文章：李嘉誠英國千億地產項目動工 泰晤士河畔的香港小社區？

《愛能助 II》 的1.01億應用範圍：

一）4,800萬支援醫管局病人

1. 4,000萬資助冠狀動脈介入治療術（PCI）及新增的左心耳封堵術（LAAO*）， 對每個合資格自費個案資助10,000元。

2. 800萬元資助指定用於介入程序的醫療裝置，包括經導管微創主動脈瓣植入術（TAVI*）等，預計80人次受惠。

 

（二）2,080萬設香港大學李嘉誠醫學院畢業生第一期獎勵金

李嘉誠醫學院應屆及其後一屆醫科畢業生作獎勵金每人可獲5萬元。

（三）1,000萬增援養和醫院「心臟導管介入資助計劃」

現增加1,000萬元資助。在基金會資助下，養和醫院及參與的醫生也作出回應，同步減收部分費用，以減輕病人因手術而削弱經濟能力之負擔。已完成案例包括39名患有冠狀動脈堵塞、主動脈心瓣嚴重狹窄等心臟病人，他們在資助下順利完成手術及康復。

 

（四），基金會捐資2,200萬元，支援12家非政府組織，讓社會服務得以持續，涵蓋對象包括視障、傷健人士、自閉症兒童、長者及基層家庭等等：

1. 心光盲人院暨學校
2. 香港耀能協會
3. 新生精神康復會
4. 匡智會
5. 願望成真基金(香港)
6. 「親切」    7. 善牧會瑪利灣中心
8. 安徒生會
9. 香港醫藥援助會
10. 醫護行者
11. 大覺福行中心
12. 惜食堂
 

李嘉誠表示，感謝每一醫護人員在不同崗位上發揮專業精神。此外，李嘉誠基金會曾於2019年推出1億元《愛能助》醫療計劃，與醫院管理局、香港大學及香港中文大學的醫學院合作，為沒能得到政府資助而急需診治的「夾心基層」病人提供經濟支援。

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