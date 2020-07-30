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【港股追蹤】炒完疫苗又炒回歸A股　邊夠呢隻股玩

股樓投資 16:41 2020/07/30

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今年環球疫情形勢嚴峻，盡快研發藥物治療病持成為各國首要大事，相關有能力研製疫苗的公司，股價今年都水漲船高。其中康希諾生物（06185）今年第二季已率先跑出，更一度趁疫苗測試成績理想，炒至285.8元的上市新高，之後雖然出現調整，但在200元水平迅即企穩，近期更再次炒上，今日（30日）再升7.7%，收報265元，全周累計已上升逾20%。

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今浪升勢並非炒疫苗進度，而是公司回歸A股的步伐已經走到最後一步。公司早前發通告，指首次公開發行人民幣普通股A股，並於科創板上市得申請於今年4月30日，經上交所科創板股票上市委員會審議通過。到今日再公布，A股發行價格為209.71元人民幣，涉及發行2,480萬股股份，集資額達52億元人民幣。

近期多隻本港上市股份回歸A股都受到北水熱炒，最經典的例子要數到中芯國際（00981），高峰期每日成交金額甚至比騰訊（00700）及阿里巴巴（09988）。若非康希諾仍屬未有收入及盈利的B股股份，炒作反應有可能比得上中芯。

至於疫苗進度如何？公司上周其實有發公告，公布重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）臨床試驗II期研究結果。508名合格受試者同意參加臨床試驗，並隨機分配到疫苗組，或者安慰劑組，兩個劑量組都誘導了明顯的中和新冠病毒SARS-CoV-2的中和抗體反應；惟有小部分人出現了嚴重不良反應事件；但是整個臨床試驗沒有出現嚴重不良反應。

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撰文 : 古植平

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