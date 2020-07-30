【新冠肺炎】紐約醫生開發快速檢測 30分鐘就知結果

▲ 紐約有醫生開發新冠肺炎病毒快速檢測，可在30分鐘甚至更短時間內提供準確結果。

新冠肺炎疫情全球大流行，多國擴大檢測以加快篩檢出染疾者。微軟創辦人比爾蓋茨抨擊美國檢測無用，指需等3天以上才有結果，難阻疫情爆發。紐約有醫生開發快速檢測，可在30分鐘甚至更短時間內提供準確結果。

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美國《紐約時報》報道，哥倫比亞大學生育中心生殖內分泌學家威廉姆斯（Zev Williams）開發的檢測，是使用人的唾液樣本篩查新冠病毒。

檢測人員會將少量唾液放入試管，試管內裝有酶和會引起化學反應的化合物。檢測人員會將試管加熱，液體如轉為黃色代表病毒呈陽性，轉為紅色則代表病毒呈陰性。

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威廉姆斯指出，即使是少量的唾液樣本，也可檢測出低數量的新冠病毒，代表即使患者只擁有低濃度病毒，也足以檢測出該人是否感染病毒。

該研究未經同行評審，報告指檢測的靈敏度（Sensitivity，檢測出感染患者的準確度）達97%，而特異度（Specificity，檢測出未感染患者的準確度）達100%。

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由於目前的新冠病毒檢測涉及鼻咽拭子及專用實驗室儀器，會減慢檢測的速度，取得結果的時間由數天至數周不等。威廉姆斯表示，他開發的檢測取得結果只需30分鐘或更少的時間，而每次測試的費用料低於15美元（約117港元）。

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責任編輯：何穎兒