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【英國疫情】有病徵人士隔離7日太短 擬延長至10日

環球社會熱點 15:17 2020/07/30

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全球多地放鬆防疫措施後，新型冠狀病毒疫情出現反彈，英國政府亦擔心當地疫情惡化，有意加強防範。據報英國政府漸意識到，目前有病徵人士7日隔離期太短，有意延長至10日。

【澳洲疫情】維多利亞州7月增逾7千宗 專家估計已到頂

【美國疫情】普查局調查：3000萬美國人缺乏食物

按現行規定，出現咳嗽、發燒、喪失味覺或嗅覺等病徵的人士，只需自我隔離7日，英國政府為安全計，會延長至10日。另外，已確診人士隔離期亦會延長，由7日增至14日。英政府料快將作正式公布。

英國廣播公司（BBC）分析指出，與其他國家相比，英國隔離期偏短，很多地區都是10日或更長，加上雖大部分人的病徵持續不超過7日，但有證據顯示，病徵消失後或仍具傳染力，是當局有此決定原因。

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按英國國民保健服務（NHS）指引，目前要求有病徵人士隔離7日，期間安排進行病毒檢測，惟即使證實確診，7日隔離期屆滿後，若病徵已消失（you do not have any symptoms），或只有咳嗽或喪失味覺（you just have a cough or changes to your sense of smell or tast），無須繼續隔離（You can stop self-isolating）。

另外，《每日電訊報》報道，在旅遊業界強力炮轟下，英國政府計劃縮減返國旅客的隔離期，由14日縮至10日，與有病徵人士的隔離期看齊。不過，確診者家人及接觸者的隔離期，據報維持14日不變。

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【澳洲疫情】離奇隔離規定 確診者可照出街做運動

責任編輯：文青青

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