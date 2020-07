【英國疫情】有病徵人士隔離7日太短 擬延長至10日

全球多地放鬆防疫措施後,新型冠狀病毒疫情出現反彈,英國政府亦擔心當地疫情惡化,有意加強防範。據報英國政府漸意識到,目前有病徵人士7日隔離期太短,有意延長至10日。

按現行規定,出現咳嗽、發燒、喪失味覺或嗅覺等病徵的人士,只需自我隔離7日,英國政府為安全計,會延長至10日。另外,已確診人士隔離期亦會延長,由7日增至14日。英政府料快將作正式公布。

英國廣播公司(BBC)分析指出,與其他國家相比,英國隔離期偏短,很多地區都是10日或更長,加上雖大部分人的病徵持續不超過7日,但有證據顯示,病徵消失後或仍具傳染力,是當局有此決定原因。

按英國國民保健服務(NHS)指引,目前要求有病徵人士隔離7日,期間安排進行病毒檢測,惟即使證實確診,7日隔離期屆滿後,若病徵已消失(you do not have any symptoms),或只有咳嗽或喪失味覺(you just have a cough or changes to your sense of smell or tast),無須繼續隔離(You can stop self-isolating)。

另外,《每日電訊報》報道,在旅遊業界強力炮轟下,英國政府計劃縮減返國旅客的隔離期,由14日縮至10日,與有病徵人士的隔離期看齊。不過,確診者家人及接觸者的隔離期,據報維持14日不變。

責任編輯:文青青

