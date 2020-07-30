李嘉誠基金會1.01億支援醫療服務、港大醫科畢業生獲5萬　李嘉誠：人人都要自律（有片）

▲ 李嘉誠基金會1.01億支援醫療服務 李嘉誠：感謝醫護人員

李嘉誠基金會於2019年成功推出1億元《愛能助》醫療計劃，與醫院管理局、香港大學及香港中文大學的醫學院合作，為沒能得到政府資助而急需診治的「夾心基層」病人提供經濟支援。李嘉誠基金會宣布，第二期《愛能助》計劃詳情，再增1.01億元資助，包括向港大醫學院畢業生每人提供5萬元獎勵。

李嘉誠在聲明中感謝每一醫護人員：

感謝你們在不同崗位上發揮專業精神，我們每人定要發揮自律精神同心抗疫；社福界在困境下維持服務，我們要珍惜和支持這種專業的貢獻。

李嘉誠基金會也上載李嘉誠和港大醫學院梁卓偉的片段，李嘉誠在影片中指：「多謝同學有心，實在來說，培養醫學人才好緊要。疫情在香港有很大挑戰，大家都好感謝醫護人員的專業精神、付出和貢獻。人人都要自律，大家一齊同心抗疫。」

李嘉誠基金會第二期《愛能助》會循4方面投放資源：

1. 4,800萬支援醫管局病人

撥款4,000萬資助冠狀動脈介入治療術（PCI）及新增的左心耳封堵術（LAAO重）— 對每個合資格自費個案資助10,000元。撥款800萬元資助指定用於介入程序的醫療裝置，包括經導管微創主動脈瓣植入術（TAVI）等，預計80人次受惠。

2. 2,080萬設醫學院獎勵金

鼓勵醫學畢業生留港服務，基金會撥資2,080萬元，給香港大學李嘉誠醫學院應屆及其後一屆醫科畢業生作獎勵金，每人可獲5萬元。

3. 1,000萬增援養和醫院「心臟導管介入資助計劃」

2018年基金會捐資1,000萬元予養和醫院設立「心臟導管介入資助計劃」，現增加1,000萬元資助。在基金會資助下，養和醫院及參與的醫生也作出響應，同步減收部分費用，以減輕病人因手術而削弱經濟能力之負擔，至今已完成39案例。

4. 2,200萬元支援12家非政府組織

疫情之下不少社福機構收入大大受到影響，基金會會向12家非政府組織損資，讓社會服務得以持續。

李嘉誠基金會在疫情迄今以大約1.8億元支援全球抗疫，包括1億元支持武漢醫護；斥資逾6,400萬捐贈保護衣、口罩、保健產品予醫管局等。

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