  • 34°C
香港時間 : 2020730日 (四) 16:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

李嘉誠基金會1.01億支援醫療服務、港大醫科畢業生獲5萬　李嘉誠：人人都要自律（有片）

即市財經 15:33 2020/07/30

分享：

李嘉誠基金會1.01億支援醫療服務　李嘉誠：感謝醫護人員

李嘉誠基金會於2019年成功推出1億元《愛能助》醫療計劃，與醫院管理局、香港大學及香港中文大學的醫學院合作，為沒能得到政府資助而急需診治的「夾心基層」病人提供經濟支援。李嘉誠基金會宣布，第二期《愛能助》計劃詳情，再增1.01億元資助，包括向港大醫學院畢業生每人提供5萬元獎勵。

李嘉誠在聲明中感謝每一醫護人員：

感謝你們在不同崗位上發揮專業精神，我們每人定要發揮自律精神同心抗疫；社福界在困境下維持服務，我們要珍惜和支持這種專業的貢獻。

李嘉誠基金會也上載李嘉誠和港大醫學院梁卓偉的片段，李嘉誠在影片中指：「多謝同學有心，實在來說，培養醫學人才好緊要。疫情在香港有很大挑戰，大家都好感謝醫護人員的專業精神、付出和貢獻。人人都要自律，大家一齊同心抗疫。」

李嘉誠基金會第二期《愛能助》會循4方面投放資源：

1. 4,800萬支援醫管局病人

撥款4,000萬資助冠狀動脈介入治療術（PCI）及新增的左心耳封堵術（LAAO重）— 對每個合資格自費個案資助10,000元。撥款800萬元資助指定用於介入程序的醫療裝置，包括經導管微創主動脈瓣植入術（TAVI）等，預計80人次受惠。

2. 2,080萬設醫學院獎勵金

鼓勵醫學畢業生留港服務，基金會撥資2,080萬元，給香港大學李嘉誠醫學院應屆及其後一屆醫科畢業生作獎勵金，每人可獲5萬元。

3. 1,000萬增援養和醫院「心臟導管介入資助計劃」

2018年基金會捐資1,000萬元予養和醫院設立「心臟導管介入資助計劃」，現增加1,000萬元資助。在基金會資助下，養和醫院及參與的醫生也作出響應，同步減收部分費用，以減輕病人因手術而削弱經濟能力之負擔，至今已完成39案例。

4. 2,200萬元支援12家非政府組織

疫情之下不少社福機構收入大大受到影響，基金會會向12家非政府組織損資，讓社會服務得以持續。

李嘉誠基金會在疫情迄今以大約1.8億元支援全球抗疫，包括1億元支持武漢醫護；斥資逾6,400萬捐贈保護衣、口罩、保健產品予醫管局等。

李嘉誠英國百億元地產項目Convoys Wharf動工　打造港資社區？

【港版國安法】李嘉誠：大家不必過份解讀

「香港再出發大聯盟」除獲李嘉誠等四大家族加入　還有多少上市公司撐場？

經濟 李嘉誠 李嘉誠基金會 養和醫院 香港大學李嘉誠醫學院 武漢 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】泰格醫藥今截孖展暫錄666億 超購約112倍
【新股IPO】泰格醫藥今截孖展暫錄666億 超購約112倍
【美股市況】鮑威爾言論偏悲觀料維持寬鬆　道指升160點　美滙續弱黃金升17美元（不斷更新）
【美股市況】鮑威爾言論偏悲觀料維持寬鬆　道指升160點　美滙續弱黃金升17美元（不斷更新）
【新股IPO】泰格醫藥A股近1年倍升 港影子股有邊幾隻？
【新股IPO】泰格醫藥A股近1年倍升 港影子股有邊幾隻？
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
【美元危機】任志剛：倘美元貶值超過35%　港元如與沉船掛鈎
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周