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【疫市奇聞】內地業主怕來港隔離　逾千萬交易見財化水

股樓投資 15:35 2020/07/30

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新冠肺炎肆虐，除了指定人士，其他人來港都要強制隔離，有代理坦言，內地買家不是傻，不會為買層樓，冒險來港隔離，故過去大半年，內地客幾近絕迹本地樓市，對豪宅市場影響最大。值得留意的是，買樓困難，賣樓亦不易，有代理指，不少內地投資者在港持有物業，雖然看淡後市，但無法賣樓，皆因他們來回中港兩地，均須接受隔離。

土地註冊處資料顯示，嘉亨灣2座高層戶，實用面積662平方呎，由一名姓陳的內地客持有，單位原於今年五月，以1,528萬元易手，並已簽訂正式買賣合約。不過，及至本月中，這位內地客竟然取消交易。

區內代理透露，交易告吹與隔離令有關，由於這位內地客的名字與新身份證有出入，需來港宣誓，惟該內地客不願冒險來港，不想隔離14天，故只好取消交易，退錢了事。

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撰文 : 柳家平

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