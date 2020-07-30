金價飆漲 內地多家銀行傳暫停貴金屬開倉交易

▲ 貴金屬價格升勢強勁，內地多家銀行暫停貴金屬開倉交易，分析認為或為避免「原油寶」事件重演。

黃金價格升破歷史新高，近期貴金屬升勢強勁，惟內地媒體報道，多家內地銀行發佈通知，將暫停賬戶鉑金、鈀金、貴金屬指數全部產品的開倉交易。有分析認為，此舉或出於擔憂貴金屬價格波動帶來的潛在風險。

工商銀行 （01398） 稱，為保護客戶權益，自7月31日零時起，暫停賬戶鉑金、賬戶鈀金、賬戶貴金屬指數全部產品的開倉交易，持倉客戶的平倉交易不受影響，呼籲客戶根據持倉情況做好交易安排和風險控制。

農行 （01288） 表示，受今年以來新冠病毒疫情蔓延及全球貨幣政策寬鬆影響，鉑金、鈀金價格劇烈波動，市場流動性明顯惡化，交易風險加大。該行將於8月10日上午8時起停止賬戶鉑金、鈀金品種的開倉交易服務，持倉客戶的平倉交易不受影響。

交通銀行 （03328） 則自7月22日起暫停記賬式鉑金和記賬式鈀金的新開盤交易，民生銀行 （01988） 自7月20日起暫停賬戶貴金屬鉑金合約的開倉交易。

內地傳媒引述分析人士稱，銀行舉動或吸取此前「原油寶」事件教訓，主要基於控制風險考慮。

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