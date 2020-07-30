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【免費備份】Google One開放Android及iOS用戶　免費備份手機資料

科技 17:20 2020/07/30

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近日Google終宣布，將會擴大服務範圍，為所有Android及iOS用戶提供免費手機備份服務。

Google雲端儲存服務Google One更新喇！過去Google僅為具有Google One會員資格的 Android用戶提供自動備份服務，而近日Google終宣布，將會擴大服務範圍，為所有Android及iOS用戶提供免費手機備份服務。

>>>Google Messages新增表情符號、動態貼圖回覆

>>>Google測試瀏覽器新功能　用戶可設定檔案下載時間

Google One現時已開放予所有Android及iOS用戶，並提供15GB儲存空間，可自動備份的內容包括手機或平板上的照片、影片、聯絡人、短訊、行事曆等。隨著新服務推出，Google One應用程式（App）及網頁版也會進行調整，例如用戶可在App上直接整理或查看所有儲存在Google雲端的資料，如Google Photos、Gmail、Google Drive等。

若需要更大的儲存空間，就要升級到付費會員，現時會員可享用較大的Google Drive雲端容量，最大可達30TB，並設有家庭成員共享服務。而服務實際推出的時間，Google只透露Android用戶將會在幾天內開放，而iOS用戶就還需要等上一段時間。

>>>【在家學習】Google推綫上課程　家中免費學習寫Android程式

責任編輯：曾曉汶

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