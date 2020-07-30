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【遍地開餐】曾支持食肆全日禁堂食　何栢良今認錯：「對不起」

名人薈萃 15:09 2020/07/30

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新冠肺炎疫情第三波襲來，政府一度規定全港食肆禁止堂食，不少沒有辦公室、在戶外工作的市民「遍地開餐」，席地而坐在路邊用餐，情境令人心酸，不過今日政府「跪低」，決定明日（7月31日）起重新開放早餐及午市堂食，但施加限制，最多一枱兩人，食肆入座人數設上限，最多為座位總數的五成。

港大感染及傳染病中心總監何栢良曾支持全日禁堂食，今日（30日）在facebook上帖文：「對不起」。

何栢良今早出席商台節目時表示，首日實施全日禁堂食情況「慘不忍睹」，他認為政府實施食肆全日禁堂食措施原意是好的，但未有其他措施配合，例如有人需在廁所用膳，病毒傳播風險可能比在餐廳用膳更高，「我同其他人一樣，不停問香港人做錯咩」。

他指出，現時政府可重開午市堂食，但餐廳防疫工作要更安全，包括下調每枱人數、放置隔板、背對背坐或面對牆壁用膳等；又提醒市民，用膳時不要多人聚集、不要傾談，用膳後戴上口罩再說話。

 

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撰文 : 黎以芳

疫情 傳染病 何栢良 香港大學 香港 餐廳 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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