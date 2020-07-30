禁堂食令！全港食肆禁堂食 戶外工作帶飯保溫神器 辦公室嘆自製 Meal Prep 叮叮飯

香港疫情失控，社區爆發嚴重，全港各區失守並出現多個感染群組！有見及此，政府再次為抗疫措施加辣，除了所有室內外場所強制戴口罩之外，同時收緊「限聚令」至 2 人，更勒令全港食肆全日禁堂食。這些抗疫措施對 Work From Home (WFH)的朋友來說可能影響不大，但對於仍要準時上班的打工仔，甚至戶外工作人士而言，簡直是情天霹靂！難道疫情之下，真係冇啖好食？

德國寶特別為大家推薦帶飯保溫神器——不銹鋼真空保溫燜燒杯(VFJ-250)，即使從事戶外工作的你，都可以隨時品嚐新鮮熱辣的住家餸；至於仍要上班的打工仔，則可用食材保鮮儲藏神器——德國寶 USB 充電真空保鮮機(VAS-400)在家自製 Meal Prep 叮叮飯，每日帶一袋回辦公室，輕鬆翻熱即嘆健康好味又衛生的百變午餐！抗疫，都可以食得好、食得豐富、食得健康！

冷暖長效保溫 隨時品嚐熱辣辣住家餸

全港食肆全日禁堂食，不少打工仔都改為自己帶飯、自備飯盒，或在辦公室自煮！不過對於戶外工作人士而言，自己帶飯談何容易！

沒有雪櫃又沒有微波爐，帶飯翻飯不可行，用一般保溫壺又怕保溫功效參差，新鮮飯菜變成冷飯菜汁…德國寶特別推薦帶飯保溫神器不銹鋼真空保溫燜燒杯(VFJ-250)，除了將飯餸保溫之餘，亦可做到燜燒效果，飯、湯、粥都可以輕鬆便攜，隨時享用。

至於仍然需要在辦公室上班、與 Work From Home 無緣的你，外出排隊買外賣都總有風險，用不銹鋼真空保溫燜燒杯預先燜熟食物，再保溫，超簡單自製健康午餐，辦公室隨時享受靚粥靚湯冇難度！

特別採用真空不銹鋼內膽，雙層真空保溫技術，密封性極佳，有效阻止熱量流失，冷熱保溫功能一流！只需提前預備好食材，燜燒杯即自動燜熟食物，無火煮食，無需廚藝，美食輕鬆搞掂。

即使沒空下廚，仍能享受新鮮健康飯菜！內膽採用食品級 304 高級不銹鋼，可安全接觸食物，不會釋放有害物質和異味。杯蓋、杯身採用 PP 物料，不含雙酚 A，安全可靠，保障健康！

▲ 不銹鋼真空保溫燜燒杯 (VFJ-250) 零售價：$398

詳細產品資訊[德國寶不銹鋼真空保溫燜燒杯(VFJ-250)]：

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詳細產品資訊[德國寶不銹鋼真空保溫燜燒杯系列]配備 280 毫升、400 毫升、500 毫升，以及多款顏色任君選擇！

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一次煮幾餐 Meal Prep 叮叮飯

辦公室翻熱即食

全港食肆禁堂食，就算一日三餐留家自煮，少不免都要去街市或超市買餸，不過買餸都千祈咪鬆懈！

尤其是街市空氣不流通，而且人流多，病菌隨時跟你返屋企！

為了減少外出的次數和頻率，相信不少人都會一次買好數天份量的食材，杯麵、罐頭等包裝食物固然沒問題，但如果是新鮮的蔬菜、魚肉類，則要好好保鮮才能防止食材變壞，利用真空儲藏延長食物保鮮期就是個不錯的辦法！

用德國寶 USB 充電真空保鮮機(VAS-400)，將食材真空處理後有效隔離水分與空氣，抑制微生物及細菌的生長，防潮防霉，令食物的存放期可延長 3 至 5 倍，亦可隔絕食物味道，減少雪櫃產生異味的機會。附機附送的真空保鮮袋材質厚實，相比傳統保鮮袋更安全耐用。

跟機隨送3款不同尺寸的保鮮袋，包括22x21cm、22x34cm以及60x50cm，能夠按據不同食材的大細、份量自行選擇保鮮袋。

▲ 德國寶 USB 充電真空保鮮機套裝 (VAS-400) 零售價：$370

一次過，炮製一星期餸菜！

利用真空保鮮的方法，亦可以簡單做到「Meal Prep」，即是一次過煮好未來幾天的午飯或晚飯後冷藏或冷凍，每天吃的時候翻熱即可食用。

雖然這種方法在健身界比較流行，不過其實大家亦可應用在 Office Lunch 之上，利用這種方法提前煮好餸菜，可以一次過準備定幾天的午餐作真空處理，每日帶一包 Meal Prep 叮叮飯回公司，簡單翻熱就可以食用，簡單快捷又食得健康，而且日日可以品嚐百變住家菜式，不用再天天外賣 A、B、C、D 餐！

詳細產品資訊[德國寶 USB 充電真空收納及保鮮機(VAS-400)]

https://www.germanpool.com/chi/products/vc_vas.php?mdl=400

(資料由客戶提供)

