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【跟錢家學理財@iM網欄】精明貸款 借錢前先問清問楚

名人薈萃 12:31 2020/08/12

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俗語說「有借有還上等人」，善用貸款協助解決燃眉之急，不失為一個理想的財務決定。借錢前先使用投委會貸款及債務計算機

計算每月還款金額、還款期及借貸成本。然而面對林林種種的貸款選擇，你可能還會有以下問題﹕

如何比較貸款產品?

不要單看宣傳的最低利率，因為這一般只適用於大額貸款及特選客戶。銀行貸款一般會收取利息及手續費，你可以向銀行查詢「實際年利率」，它是一個包括利息及各種費用的參考年利率，目的是幫助消費者比較不同銀行貸款產品的借貸成本。財務公司的貸款不設手續費，但或收取較高利息 (法定最高年利率為60%)。留意銀行與財務公司計算年利率的方法可能有所不同，所以應同時比較實際年利率及總還款金額。

應選擇定期還是循環貸款?

市場上有不同種類的貸款產品，按還款方法大致可分為有固定還款期的貸款，例如私人分期貸款、信用卡現金分期貸款，和沒有固定還款期的貸款，例如循環貸款、信用卡結欠、信用卡現金透支。

一般來說，沒有固定還款期的貸款較具彈性，借款人可自行決定每月還款額，但亦很容易變成無了期借貸。除非有信心短期內清還貸款，否則宜選擇固定還款期的貸款，並按既定的目標年期及每月金額清還貸款，亦方便規劃個人財務。

使用結餘轉戶貸款計劃要注意什麼?

如果拖欠了很多的卡數，可考慮利用利息較低的結餘轉戶貸款計劃取代信用卡結欠，以節省利息支出及早日清還債務。若打算使用結餘轉戶貸款取代較高息的私人貸款，要留意提前清還手續費。一般而言，愈到分期貸款的後期，提早還款所能節省的利息便愈少，甚至有機會出現手續費高於可節省利息。消費者應先聯絡貸款機構查詢未償還本金、提早清還費用及可節省利息，作比較後才決定是否提前還款。

如何選擇貸款機構?

互聯網及社交媒體有大量貸款廣告，消費者應小心選擇，了解貸款機構背景，並選擇銀行或信譽良好的財務機構。另外亦需提防貸款騙案，例如來電聲稱是銀行職員或財務顧問，可以幫你借錢，並保證一定得，這些都是騙徒常用手法。

坊間有些貸款機構提供免入息證明或免TU貸款，要注意什麼?

申請貸款一般要提供身份證、住址證明、收入證明等資料。貸款機構亦會向環聯(TransUnion，簡稱TU)查閱申請人的信貸報告。有些貸款機構提供免入息證明或免信貸報告(一般稱為免TU)的貸款，但這類貸款通常利息較高及金額較小。

可否一次過申請多個貸款?

消費者不應同時或短期內申請多個貸款。因為貸款機構審批貸款時，一般會向環聯查詢你的信貸記錄。若你的信貸報告短期內出現多個信貸申請查詢，貸款機構便會懷疑你財務狀況及還款能力，或因而拒絕你的貸款申請。

作者_投委會錢生簡介：

投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。

投委會網址﹕www.ifec.org.hk

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撰文 : 投委會錢生

欄名 : 跟錢家學理財

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