【趣味韓情@iM網欄】出差都要自備？ 韓國人的泡菜情意結

提起韓國，相信一定會想起「Kimchi」 泡菜。究竟泡菜對韓國人來說有幾重要？是不是每天都要食泡菜？連去外國出差都要自備？幾百年來，韓國人的確對泡菜有著不能分解的情意結，每日至少都要食一次。有聽韓國朋友說，長輩們出國數天都要帶便携裝泡菜，否則，他們會覺得「冇啖好食」，可見韓國人對泡菜有著深厚嘅感情。

韓國有過百種泡菜，所有用塩醃製的蔬菜都統稱為「泡菜」。當中人所共知的是高麗菜或大白菜所做的泡菜，所有韓國餐廳幾乎都會提供這個前菜。

其實，韓國每個省市都有不同特色的泡菜，亦是當地盛產的農作物。有不經過發酵的鮮泡菜，醃製後可即時進食，非常爽口！亦有要經發酵後才有酵素的泡菜。

首爾、京畿道 - 白菜泡菜，蘿蔔泡菜

江原道 - 沙蔘泡菜，海鮮類泡菜

慶尚道 - 芝麻葉泡菜，韮菜泡菜

忠清道 - 蘿蔔片泡菜， 蔥泡菜

全羅道 - 芥菜泡菜，苦菜泡菜

一般流菜在醃製後一星期至半年內進食，時間長了，酵素也會令泡菜味道越來越酸。到了一個酸度就不會直接進食，韓國人會用來做鍋物，如泡菜湯鍋、泡菜豆腐鍋，泡菜海鮮鍋，部隊鍋等等。用生泡菜煮湯鍋是沒有味道啊！

自古至今，醃製泡菜都是韓國婦女們一代傳一代的專屬手藝，時令季節一到，就會花上兩三天時間去做泡菜，以應付整個寒冬儲備食材。但現今社會，女性大多外出工作，自家製泡菜已越來越少。在我朋友圈中，大半數是沒有做過泡菜的。加上超市 / 泡菜專門店都能輕易買到不同種類的泡菜，主婦們為求方便都會選擇購買。

韓國家庭大多有一個存放泡菜專用的泡菜凍櫃，一來不會經常開門，避免影響泡菜品質；二來泡菜發酵後會有濃烈氣味，獨立存放就不會令整個雪櫃都充溢著泡菜味。

一餐飯之中，通常會有一道主菜 （肉或魚類），配上五至八款泡菜和前菜，多菜少肉的飲食文化非常豐富健康！

下次去韓國時，不要只買白菜泡菜，多試其他款式，一定能令您發現更多泡菜的魅力。



作者_Agnes簡介： 很喜歡韓國傳統文化，在2001年開始學習韓語，透過韓語交流認識很多韓國朋友，傳統文化，生活習慣。多年前學習韓式蛋糕，甜品及花茶，獲取韓國政府認可協會多個花藝甜品導師及花茶茶藝導師的專業資格。大力推動韓國健康飲食文化活動。

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