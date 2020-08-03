【玩鑽世界@iM網欄】等級、 顏色、淨度與切割？　教你判斷鑽石是否優質！

記得剛畢業接觸裸鑽時，甚麼都不懂，以為愈「大」愈好。市面上鑽石的選擇琳琅滿目，「到底鑽石要如何選購？」「如何判斷眼前的鑽石是否優質？」相信是很多初接觸鑽石者的疑問。

美國寶石學院GIA於1953年提出鑽石4C等級標準：顏色（Color）、淨度（Clarity）、切割（Cut）、克拉（Carat），以這四個特點，作為鑽石鑑定及價值評定的標準，亦成為業內及消費者溝通的語言，因此購買鑽石前認識4C十分重要，這篇會先簡單介紹甚麼是4C。



1） 顏色 （color）

鑽石顏色實際上是指鑽石無色的程度，由英文字母D（完全無色）至Z（淺黃色）作為分級，共23級：



一般而言，消費者難以肉眼分辨D-H級顏色的分別，雖然當中的差距極為微小，但不同級別的顏色，卻會大大影響鑽石的價值，在正常燈光下，I級的鑽石肉眼已能看出輕微泛黃；D級是最高的顏色級別，完全無色的鑽石最為珍貴，因此越接近無色其價值亦越高。

2） 淨度（clarity）

鑽石淨度是指在10倍放大鏡下，其內含物及表面特徵的程度，分6個類別，11個等級：



由於天然鑽石是碳元素在高温高压壓的環境下形成的，過程中導致每顆鑽石生成了不同程度的內含物及表面特徵，故淨度等級中無瑕（Flawless）的鑽石是最稀有的最高等級，淨度越接近無瑕，價值亦越高。

- 無瑕級 (FL) 在 10 倍放大鏡下觀察，鑽石没有任何内含物或表面特徵

- 內無瑕級 (IF) 在 10 倍放大鏡下觀察，無可見内含物

- 輕微内含級（VVS1 和 VVS2）在 10 倍放大鏡下觀察，鑽石内部有極微小的内含物，即使是專業鑑定師也很難看到

- 輕微内含級（VS1 和 VS 2）在 10 倍放大鏡下觀察，鑽石的内部可以看到微小的内含物

- 微内含級（SI1 和 SI2）在 10 倍放大鏡下觀察，鑽石有可見的内含物

- 内含級（I1、I2 和I3）鑽石的内含物在 10 倍放大鏡下明顯可見，并且可能會影響石的透明度和亮澤度

但就經驗而言，SI1或以下淨度級別其内含物及表面瑕疵基本上是肉眼可見的，市面上這些鑽石的價格亦會相對便宜。

3） 切割（Cut）

鑽石本身不會發出光芒，透過後期切割，將光線在鑽石內折射及反射，造就一顆閃耀的鑽石。所以，只有正確的比例與切割角度，才能最完美地反射出鑽石的光芒；相反太深或太淺的切割都會令鑽石變得暗淡無光。



4） 克拉（Carat）

克拉是量度鑽石重量的單位，而非重量單位，1克拉等於200亳克亦是常說的「一卡」；1克拉又等於100分，對鑽石進行測量時可精準至小數點後兩個位。

在其他條件都相同的情況下，鑽石越大越罕有，隨之而來其價值亦越高，鑽石的價格會隨著克拉而上升，但其上升的幅度并非線性，舉例來說，雖然視覺上0.99克拉的鑽石和1克拉的鑽石只有絲毫分別甚至沒有分別，但價格上卻是幾何級數上升。

作者_莉雨晨簡介： 承傳了媽媽熱愛首飾的DNA，自小已接觸鑽石首飾，從裸鑽到彩鑽，從國際大品牌到本地小店，從珠寶展到拍賣會；交過不少「學費」，遇過各樣趣事，目前專注鑽石採購、設計、製作工藝及銷售工作，將學到的竅門和經驗與讀者分享。

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