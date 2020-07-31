【跟奶奶學烹飪@iM網欄】補腰補腎 養生糖水 男女老少、孕婦恩物

悠媽在懷孕後認識桑寄生，當時知道懷孕時用桑寄生有安胎作用，產後亦有調經補腰作用，加黑豆更可上奶補血氣。後來才知道，原來此為一家大小平民恩物，通經絡、強筋骨，對肝腎好，安神又袪濕，老公和奶奶也非常適合飲用。其不溫不燥，故小孩也可以飲用。

由於桑寄生是寄生在樹幹生長的，人們將桑寄生採摘下來，一般會鋪在地上曬乾然後包裝，於曬乾過程中可能會不小心跌入不同雜物或垃圾，故應在煮食前細心檢查，挑出不宜食用的東西。

悠媽曾經試過挑出膠條、碎石、樹葉，甚至煙頭。不過只要使用前細心挑選一下就不難發現，所以亦不用過份擔心。

在藥材舖或超市都可以輕易買到一盒，不用30元可煲4-5次。有些藥材舖也可散買，二両左右就夠煲一次4-5人份量。

桑寄生桂圓紅棗蛋茶

桑寄生2両

桂圓1両

紅棗 1両

雞蛋4-5隻

片糖 2/3 片-1片隨個人喜好

煲法:

1. 先將雞蛋烚熟，去殻備用

2. 紅棗去核，與桂圓用水浸30分鐘，沖洗乾淨

3. 桑寄生細心檢查，清除雜質或垃圾，再用水沖洗一下

4. 可將桑寄生放入布袋，煲好後隔渣也可

5. 6-8碗水煲滾後，加入桑寄生滾15分鐘

6. 加入桂圓紅棗以中火煲30分鐘

7. 最後加入雞蛋和片糖，將片糖煲溶，加蓋焗一會即可

片糖解毒？

古有偏方片糖可以解毒，片糖的確含有葉酸、微量元素，可起到滋潤皮膚的作用，悠媽也試過出疹或敏感的時候煮片糖水沖身，可以舒緩痕癢不適的症狀，但對於是否能根治皮膚敏感或濕疹則難以確認。不過悠媽亦相信片糖無毒無壞，如遇輕微症狀也可以一試，嚴重者則要尋求醫生協助。

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