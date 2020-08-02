【真旅人@iM網欄】農曆六月十三日魯班誕 談魯班與殯儀

今天8月2日，即農曆六月十三日，是「魯班誕」，行內又稱「師傅誕」。傳統上，建造業人員都會休息一天，到魯班廟祭祀這位「百匠之師」兼聚餐慶祝一番。說來香港真是個奇妙的地方，魯班師傅雖然名滿大中華兼弟子無數，但可能文革時期被「破四舊」破壞了不少，現時數勻全國，除了天津薊縣以外，也沒多少座獨門獨院專為魯班師而設的廟宇，反觀香港這彈丸之地，卻在西環青蓮台有座兩進一院格局且修建精美的「魯班先師廟」。

「魯班先師廟」始建於光緒九年（1883年），1994年已被評為一級歷史建築，最初由1172名木工、打石、泥水工人（統稱「三行」，現代不必打石做地基，就改為油漆）集資興建，因為是獻給祖師爺的廟，所以建造時格外留神——其實整座廟佔地並不算廣，但卻用上罕見又矚目的五嶽朝天式山牆拱衛兩側，壯觀感激增。

相較一般廟宇只會裝飾正脊前方，魯班廟的前、後進正脊，甚至垂脊均用上石灣陶塑作裝飾；前進正脊上方為寶珠和螭吻（傳說為龍九子之一，龍頭魚身，喜於高處張望，並能吞火，故多置於屋頂以期避火災），下方兩端飾以鳳凰，中間是一系列維妙維肖的《封神演義》人像。而第二進的正脊則是「二龍爭珠」。從山牆延伸至屋簷前端的兩側墀頭，分別有一男一女陶像，有說是日神、月神，而《被遺忘的歷史建築》一書作者陳天權，則從服飾推斷其為民間傳說中的周公和桃花女（二人因經常爭吵被貶人間，最後和好，轉凶為吉）；連大門周邊及外牆，也有大量人物、瑞獸、花果的精緻彩塑，甚具觀賞價值。

廟內外共有 26 幅壁畫，量與質同樣可觀，題材如「八仙耍樂」、「東山絲竹」、「夜遊赤壁」、「達摩渡江」等，充分體現中國傳統文化，而且人物表情、動作豐富，色彩至今依然鮮明。因明朝永樂年間被追封為「北城侯」，所以廟內的魯班像身穿官服，參觀時還可留意魯班像前的兩個門徒像，他們分別拿着師傅發明的曲尺和墨斗，前者用以量度，後者用以畫線（以線沾墨即可在地上或木材上彈出直線，工具長期黑墨墨，也就有了「黑過墨斗」之說），是木匠必需的工具，也同時警醒世人處事要有「規矩準繩」。

大概很多人都以為，只有「三行」才會祭拜魯班，但前年就有一群工程師，因認定魯班是唯一代表科技創新的神衹，所以特意在魯班誕前夕，到廟內為開發中的晶片開光——我倒是很想知道那晶片現況如何，是否得到師傅庇佑而發展神速？除此以外，還有一個大家意想不到的行業，也會慶祝魯班誕，那就是殯儀業。

原因其實也簡單，因為製造棺木，需用墨斗畫線鋸出「四塊半」，也算入木工範疇——「四塊半」是廣東人獨有對棺材的稱呼，指棺材上下左右四塊長板（分別稱為天地日月），再加頭尾兩塊短木板（稱「和頭」），因兩塊「和頭」併起來等如半塊長板，故得此名；順帶一提，未蓋棺前的棺材，只有三長兩短五塊木板——那大家應該明白「三長兩短」這句話的來源了吧？

據香港殯儀業商會永遠會長吳耀棠說，殯儀這行算得上是厭惡性行業，平常別人總對他們敬而遠之，惟獨魯班誕這天例外，因為這天舖頭會派「壽飯」——白飯加上拜神燒肉、切雞，重點是用製棺時剩下的木碎做燃料燒飯，傳聞吃了會健康長壽，所以當天很多人會毫不忌諱地到店外排隊領取，不過自從燒柴的灶頭漸遭淘汰，棺木也大多轉移至內地製造，這派壽飯的習俗，在上世紀六十年代也就式微了。

三行慶祝魯班誕，同樣會派「師傅飯」，就是用大鐵鑊煮白飯，再加上粉絲、蝦米、眉豆、花生及菜蔬，傳說小孩子吃了，便能像魯班師那麼聰明靈巧，近年這個傳統當然也買少見少，惟獨建築公司、判頭等，仍會在這天大破慳囊請工人大吃一餐……不過今年受限於疫情，相信連這最基本的慶祝活動都要取消了。

「魯班先師廟」在疫情期間暫時關閉，但如在家抗疫太苦悶，實在渴望出外透透氣，還是可去參觀一下外在的建築和陶塑、壁畫，從「堅尼地城」站步行七、八分鐘即可到達，地點不算偏僻，平常卻人跡罕至，附近有平房和樹叢圍繞，比起每逢假日人山人海的行山徑和沙灘，這裡或許更安全一些，何況還有相傳精通醫療道術的魯班師坐鎮呢！

作者_Rebecca Tang簡介： 愛旅行的女子，被朋友戲稱為「沒雀的腳仔」。自16 歲揹起背包，行遍六大洲五十餘國，情緒病沒發作時，也愛和人聊天聽別人的故事；近半年努力令腳步不被疫情所困，嘗試參與開發本地導賞路線，重新發現香港。

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