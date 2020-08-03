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【育兒精明消費@iM網欄】受孕中期較舒適？　中期注意事項

名人薈萃 07:32 2020/08/03

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（1）孕吐

在幾個星期的忐忑和忙亂後，終於來到了孕期較為舒適的中期，會有甚麼不舒適嗎？有啊，電視、電影裡經常看到的孕婦的指定動作–—孕吐。不用擔心，每個人甚至每次懷孕的孕吐反應、程度、持續時間都不一樣。有些人從頭到尾，一點兒不舒服都沒有，有些人只要聞到某些味道才會想吐，也有人從懷孕早期吐到生；又有些人會早上一起床就吐，有些人一吃東西就想吐，而「凳凳媽」是晚上吐完就睡的那群。不吐是不可能睡著的，而吐的時候，感覺整個胃都快要吐出來了，那一個多月真是難忘！擔心的準媽媽，可以在產檢的時候，問醫生開些止吐藥看門口，有需要的時候可以服用。坊間也有很多止吐方法，例如吃話梅、吃蘇打餅乾、喝氣泡水、喝醋或吃酸的水果、含老薑片、墊高枕頭休息等等。

（2）妊娠紋和托腹帶

當準媽媽肚子微微凸起的時候，就可以早、晚勤抹油預防妊娠紋產生了。你還可以順勢擦抹臀部和大腿，這兩處也是非常容易出現妊娠紋的。雖然沒有杜絕妊娠紋的方法，但還是可以考慮選擇純天然的油來保濕、止癢和預防妊娠紋。例如純堅果油Argan oil、椰子油、可可芭油等⋯同樣地，托腹帶也應該是肚子凸起的時候就開始戴。以前托腹帶都是裹緊腰部和恥骨，「凳凳媽」當年經醫生介紹，用的是帶背帶的款式，讓肩膀也幫忙分擔腰部的承受力，近年已經越來越普及。

（3）坐月子安排

香港沒有月子中心，最近的選擇是深圳和台灣。但因為都涉及2-3個小時的旅程，寶寶出生後又有很多文件、疫苗和可能黃疸的問題，所以香港媽媽們都不太會選擇去異地坐月子。

會在家裡坐月子，並有增聘月嫂或家傭的計畫，就要抓緊時間找人咯。月嫂通常都會有半年以上的預約，而工作時間一般分為不住家的日間8小時，和住家的24小時兩種。「凳凳媽」建議一定要找口碑好的，最好是熟人聘用過並推薦的！如果實在找不到，也一定要約見一下，帶上近年有生產經驗的家人或朋友陪伴，認真審視一下該月嫂是否真的懂得照顧嬰兒和媽媽的生活起居。條件允許的話，還可以請月嫂露兩手，看看月子餐是否真的合準媽媽的味口。

家傭的話，可以安排在預產期前一至兩個月抵步。一來，熟悉環境；二來，照顧已經大腹便便的準媽媽；三來，學習如何幫忙打理家庭和即將出生的寶寶。當然，如果你們安排了家人幫忙，或不是很介意月嫂和家傭的能力的話，可以考慮在寶寶照了超聲波結構後，甚至在坐月子期間應付不了的時候，再趕緊增聘人手幫忙也可以。要知道一般在確定月嫂檔期簽合約的同時，就要先給半個月甚至一個月的工資作為按金；而從僱傭公司聘請一位新家傭也需要約8000元無退還的申請費。

（4）超聲波照寶寶結構

「照結構」是懷孕20周後的另一個關鍵性檢查，如果政府醫院沒有安排準媽媽做該檢查，請務必要自費「照結構」！私家的收費約1500-3000元不等，結構性超聲波檢查胎盤位置、羊水量、胎兒腦部、骨骼、各內臟和各器官等等的生長情況，可以篩檢包括兔唇、四肢不全、先天性心漏等多種問題，下圖是某私家診所的篩查項目表。

（5）孕婦之旅

經歷了種種困難、辛苦和篩檢後，終於可以安下心來，懷著寶寶去一下舒適地旅行。要知道有些航空公司在孕婦懷孕28周後就會要求出示醫生的健康證明才可以登機，而36周後絕大部分航空公司都不允許孕婦登機了，懷雙胞胎的更早。

（6）享受胎動

還沒感覺到胎動的準媽媽們，不要心急，一般第一胎都要約20周才能感覺得到。寶寶已經安全安心地在媽媽體內，吸收媽媽給予的營養茁壯成長，所以準媽媽們更要認真飲食、休息，保持適量運動和輕鬆愉悅的心情。
 

作者_凳凳媽簡介：

幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

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撰文 : 凳凳媽、編輯：邊婕

欄名 : 育兒精明消費

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