全球首間！　阿聯酋航空包辦新冠肺炎相關費用吸客

新冠肺炎打擊全球經濟，最受影響的一定是航空業。阿聯酋航空宣布，由周三（30日）起至10月31日期間，會為旅客包辦有關新冠肺炎的費用，若旅客不幸在旅遊期間確診，公司將承擔高達15萬歐元醫療費用和平均每天100歐元的隔離費用，為期14日。

由首段航程的日子起計，有效期為 31 天。即使阿聯酋航空的旅客到達阿聯酋航空的航點後，繼而再前往另一個城市，阿聯酋航空乘客也可繼續受惠於此項保障。



阿聯酋航空集團主席兼行政總裁謝赫阿勒馬克圖姆（Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum）表示，隨著世界各地的入境限制逐漸開放，公司理解大眾渴望出國旅遊，同時尋求靈活性和保障的需求。「如乘客在旅途中產生COVID-19的醫療和隔離費用，我們將為乘客承擔，是業內首間提供此項全球適用保障的航空公司。」



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