【裏裏外外@iM網欄】為你加添空間，解決肩頸膊痛駝背等問題

常常聽說：成功人士背後都有個男人或女人，那麼，健康人士的背後又有甚麼呢？答案是健康的脊椎。而要脊椎健康，首要是空間space。 這包括有形的空間，及無形的空間（放空、放鬆）。

大家記得粵語片年代的明星謝賢嗎？我有一天在中環置地的名人咖啡座看到他，雖然他超過80歲，但仍健步如飛，特別是他筆直的脊椎，令人羨慕不已。另一位我認識年過80 的長輩，她身材苗條，好似妙齡少女一樣。其實我們每個人都有機會能夠保養得這麼好，關鍵在於每天持續做，每次只需幾分鐘就可以，而且保持心境開朗，有樂觀的態度，所謂心身靈健康，就是這麼簡單！

我們平常周身酸痛，其實是自己一手做成的。因為人自出生後，由BB開始成長，一般來說都有正常的脊椎，但隨著人不斷長大，我們因長時間工作，加上壓力、休息不足等因素，將原本椎與椎之間的空間減少了或使正常脊椎錯位，以致很多痛症出現。所以，如果日常持續鍛練，既可以保養身體，也可以有回春健美的功效，頭腦也會變得更靈活呢，因為頸椎接連頭部，直接影響中樞神經！

好多人失眠或整日沒精打采，也是大多與肩頸膊問題有關呢！事實上香港人生活壓力大，10 個有9 個都是肩膀丶頸椎好僵硬，但他們不知道也不識如何放鬆。今次教大家在家裏如何運用座椅、牆壁等，加上幾個姿勢，就可以慢慢令肩頸膊放鬆，可預防及紓緩有關問題。我好多學生都做過，好有效，大力推薦大家必試。

Tips 1:

如果肩頸痠痛，有時是因為手腕、手肘等問題，氣血不通，因而影響肩膊等部位，所以大家可以先用手輕鬆拍打手腕、內手肘、腋下，各1分鐘，做個熱身，使肩頸周邊的血液循環暢通，肌肉也會感到輕鬆。

Tips 2:

站在牆前，左手放在牆上，用左手手指在牆上不斷向上行走，感覺左手肩膀、腋下肌肉放鬆，而且左肩膊最後會貼近臉部，行走約1-2 分鐘，或當你感到不可以再向上行時，可以轉右手，並重覆以上動作。

Tips 3:

將浴巾放在頸上，雙手緊拉著浴巾，先閉上眼睛，然後慢慢順時針轉動頸椎20秒，再逆時針轉動頸椎20秒。頸椎轉動時，雙手盡量拉緊浴巾，令頸部肌肉有擠壓的感覺，最後放開浴巾，頸椎整體周邊肌肉會好舒服！

Tips 4:

坐在瑜珈墊或床上，將手指貼近墊或床也（因要確保左手及右手在同一線上位置，不會前後不一），然後屈曲手肘（如果手肘丶手腕本身有問題或傷痛，要避免做這動作），盡量確保手腕、手肘垂直成一直線，感覺到肩頸膊拉扯或繃緊，停留10 秒。最初做會感得不習慣，但如果慣了，可以將身體靠腳的方向移前，將膊頭丶手肘丶手腕形成90 度，甚至將手拉直，停留10 秒。記得要感覺舒服！這動作可以令肩、頸、膊的肌肉放鬆，對肩週炎、五十肩好有效。

Tips 5:

如果你感到腰頸經常好疲倦，可以做以下動作。身體坐在椅子前半部位置，雙腳踏在地上，整個身體向前緊貼著大腿，頭部向下，令肩頸肌肉可以放鬆，雙方扣著手肘。（注：如有椎間盤問題、高血壓、心臟病，千萬不可以做這動作。）

Tips 6:

距離牆約半尺位置，背向牆站立，雙手屈曲放在腰間，記得手肘要貼牆，用力盡量將胸部向前推並向上伸展，停留10-20 秒。習慣這動作後，可以將手肘的距離漸漸拉近，手肘越近，肩胛骨肌肉更加可以擠壓，並收緊這部份的肌肉，有效消除駝背，達到減肥效果。

Tips 7:

坐在椅子前半部位置，雙腳踏在地上，腰伸直，雙手向後，手按椅背，或可以十指緊扣，並放在椅背上， 將雙手盡量向後拉，感覺胸口向前向上延伸，吸氣時頸椎向後（停留1-2 秒），呼氣時頸椎向前（停留1-2 秒），這時肩胛骨肌肉拉扯，可以快速減肥。這組動作可以做5-10 分鐘。習慣這動作後，可以找一張椅背較高的椅子，將雙手抬高，增加伸展力度，可以消除駝背等問題。

以上這些動作，由淺入深，初學者記得做Tips 1、2、3作為熱身，做時要自然呼吸，才可以做Tips 4-7 的動作，做完後你會發覺整個人好舒服、好開心，因為增加了你的脊椎空間！

另外提一提，點解得閒無事要hea 吓、輕鬆吓？最好在海邊、公園等，因為人體在放鬆的情況下，呼吸變得慢，身體內所有細胞都能享受著應有的氧氣（當然是指身處清新的環境中），我們的抵抗力即自癒能力也會自然提高，配合一些悠揚悦耳的音樂，感覺特別開心，人自然會靚D。今次為大家推介一首男女合唱歌，Manish Vyas 及Snatam Kaur 的Shivoham，大家不可以錯過！

作者_盈望簡介： 從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

更多裏裏外外@盈望的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！