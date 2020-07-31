【廚心而髮@iM網欄】牛味濃郁油花均勻　SRF美國和牛

經過上次第一篇日本和牛、第二篇澳洲和牛的講解，第三編介紹韓國牛，今次第四編 為大家介紹美國純種黑毛和牛，主打SRF美國和牛！

美國和牛SRF（極黑牛）是將日本和牛與美國頂級黑安格斯黑牛，繁殖出産的品種！美國黑安格斯 ，黑牛、於美國已經是高級牛嘅一種。當中最聞名為 Snake River Farms (SRF)，所出產的牛肉取得雙方的長處，有日本和牛細緻的油花，也有美國黑安格斯牛的濃厚肉味。SRF 和牛較一般牛多四倍的穀飼時間，其甜度、嫩度和多汁度遠超其他牛肉，以高品質大麥、黃金小麥及當地名產馬鈴薯餵飼，絶不使用荷爾蒙或動物副產品混進飼料。所以佢保持住黑安格斯牛味濃郁，亦有和牛嫩滑油花均勻的口感。

美國SRF和牛和分級：分別是高級的金牌、美國和牛和黑牌美國和牛。

口感方面： 美國黑安格斯本身牛味偏重， 濃郁， 牛味香，現在再配合和牛，油花強，配合口感更加達至嫩滑，不會過「溜」！

烹調方式：

美國黑毛和牛肉眼：適合煎扒、燒烤、大約四分三吋厚、約250g至300g，解凍後用廚房紙印乾，加少許岩鹽、黑胡椒，每邊煎一分鐘，煎多兩分鐘到達至六七成熟。

懶人氣炸鍋烹調：同樣美國和牛肉眼，先預熱氣炸鍋200度15分鐘， 事前加岩鹽黑胡椒， 放入氣炸鍋，每邊兩分鐘，再加每邊一分鐘，立即完成，簡單快捷。

今次小弟為大家介紹美國和牛，下次再為大家介紹西班牙黑毛豬！

近期疫情嚴峻，希望快些渡過疫情，希望大家身體健康 ！多謝大家支持！



作者Wyman簡介： 自少對牛扒有份執着，3年前從髮型師搖身一變凍肉舖老闆， 從來沒想過放棄髮型師，但為了有一個機會帶優質食品給朋友，所以開設凍肉生意，尋找貨源、學習精修牛肉，挑選好壞，藉著此網欄同大家分享，創業經歷、牛扒心得、烹調煮法 。會為大家逐一介紹，多謝大家支持，我是Wyman。

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