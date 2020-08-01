【陽光旅途@iM網欄】舊日深圳錦繡中華 回憶中的第一次旅途

8月新欄 周日 每周 陽光旅途

每個人都會經歷很多的「第一次」，每每都使人興奮、難忘。像今天也是第一次為這個專欄執筆。本欄叫「陽光旅途」，是想和讀者們分享一下我（ Sunny ）在旅途中所發現的一些人、事、物帶給我的一些啟示或感受，並非單單的只是旅遊景點的介紹。

說到我的旅遊經歷，由於去過的地方也不少，不知道該從哪個國家開始說起比較好。既然是第一次，就從第一次的旅途說起吧！出生於基層家庭的我，尤其在七、八十年代，旅遊對我來說，實在是件遙不可及的事，所以我的第一個旅行，需要等到高中的時候才出現。當年香港並沒有什麼遊學團之類的活動，非常幸運地有兩位超級勇敢的老師，組織了一個中文學會的課外活動，前往深圳一天遊。其實到今天我也不知道，他們是否有向學校申請的！由於當時深圳剛建成一個全新的景點——錦繡中華，它是一個中國的微縮景區，是把全國有名的景點做成縮小的模型。由於一次過可以了解中國的大江南北，所以我們就選了這個地方作為今次的旅遊主菜了！

記得當時很早我們就出發坐火車到羅湖。當年深圳剛開始發展不久，和今天是天淵之別！出關後，沒有羅湖城，沒有口岸茶餐廳，只有一股煤炭的味道和一班丐幫小孩沿路拉着我們的衣服，跟着我們討錢。說實在的，當時真的有點害怕！之後我們找到一架比較破舊的專線麵包車前往錦繡中華。景點位於華僑城附近，但由於當時深圳還未建設完成，從羅湖到華僑城大約花了45分鐘才到達！當時的深南大道只是雛形。沒有甚麼建築物，有點荒蕪！我們買好門票後就入園參觀。對第一次出門的我，感覺非常新鮮，隨著老師的帶領，順利的完成了我第一次的旅程。留下一個深刻的回憶！

今天的深圳有着翻天覆地的改變，成為了一個充滿活力的現代化城市。過關後，都是高樓大廈五光十色！深圳現在是國內擁有最多高樓大廈的城市。現代化的交通，地鐵、公交網完善。之前荒蕪的深南大道，如今變成車水馬龍、繁忙多車的主幹道。錦繡中華依舊存在，而且附近還多了歡樂谷及民族村等主題公園。

錦繡中華是央企華僑城的首個景區，於1988年開幕，其後華僑城亦開發了多個主題公園，如歡樂穀、民族村、東部華僑城......發展迅速。截至2019年末，資產總額超過5500億元人民幣，累計接待遊客量超過6.5億人次。目前，華僑城在全國營運及管理的景區達70餘個。2019年接待遊客量超過1.5億人次，是全球第三大的主題公園集團位居亞洲第一。國內發展的速度一日千里，機遇重重，往日破爛的麵包車及污糟的乞丐小孩，應只是在往日的回憶裡！現在國家正大力推廣的大灣區發展，大家又會否可以趕上這個順風車呢？

**特別希望這把這篇文章送給其中一位勇敢的老師——鄧卓莊校長，早幾天剛接到他榮休的消息！

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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