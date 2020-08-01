【Mosaic慢慢砌@iM網欄】愛在瘟疫蔓延 避疫之選：馬賽克

愛在瘟疫蔓延時，做些甚麼？往日的形形役役，忙忙碌碌，何不趁着避疫隔離按下暫停掣，過一段溫溫吞吞，輕輕鬆鬆的時光？如果能悟出愉快、幸福、智慧的契機，分分鐘是盈利。我的避疫之選，是可以激發創意，提升審美能力，培養耐性，易學不難精的馬賽克！可別誤會，那些視頻或圖片上不方便觀看的部分而打的馬賽克，我跟它不熟。

馬賽克是Mosaic的音譯，鑲嵌畫或鑲嵌工藝則是字典上的解釋。我倒不大贊同，將各色細小的石頭、玻璃、瓷磚等材料，拼砌於平面或立體表面，形成心目中的圖案，馬賽克在技巧上和珠寶等鑲嵌工藝，相去甚遠。日常生活中，馬賽克就在大家身邊，也許你的浴室、廚房的牆上，就點綴着馬賽克圖案。著名的建築師高迪在西班牙的奎爾公園、米拉之家及聖家大教堂等代表作，都毫不吝嗇選用了馬賽克作為裝飾。有沒有發現，香港最多馬賽克的地方，是你常到的港鐵站，牆壁都砌上配合那個站獨特色彩的馬賽克。不少站內大堂還裝飾一幅大型馬賽克壁畫，都是邀請藝術家創作，再由港鐵專職人員砌成，真希望有機會去觀摩他們砌馬賽克時的場面。

▲ 港鐵中環站一幅巨型壁畫，由本港畫家張雅燕的國畫砌成。

馬賽克的可塑性不只於上述，它可以是一幅畫，一座雕像，一個相框，一塊杯墊，甚至一枚鍊墜……不過，作為一種獨立的藝術創作媒介，馬賽克被香港或內地的認識還處於初階。所以非常珍惜在此與讀者朋友分享馬賽克藝術的一切，另外也會開心聊聊文化藝術的趣事。

坦白講，喜歡馬賽克的原因，恕我膚淺，一個字：靚！試想想，玩弄着五顏六色一小塊一小塊透亮光彩的小顆粒，它們有些是實色的，有些是幻彩的，有些像水晶，有些裏面有閃粉的，時代的進步令馬賽克材料越來越多選擇，又美又閃，像甜甜的糖果，差點就想吃了！未開始砌，心情已放鬆愉悅起來。

▲ 巴塞隆拿聖家大教堂的馬賽克裝飾（網上圖片）。

在意大利學習馬賽克及後來往法國参加國際當代馬賽克協會的年會，遇到好多馬賽克創作人，大家不約而同認為，馬賽克有着神奇的治癒能力。過程的緩慢，不自覺的專注，拼砌馬賽克就像在色彩粒子中散步，人會拋卻了科技的壓迫，忘卻了時間的催促，享受着慢活的自在和心靈的釋放。最好停用手機，讓它也休息冷靜一下，彼此都充一充電。而當作品完成時，那簡直是幸福的締造！因為馬賽克是很容易帶來滿足感的，哪管一朵小花，一顆愛心，一縷陽光，初學者也能完成得非常賞心悅目，兼且總是帶有點點的童趣、純美。馬賽克的喜悅俯拾即是，但它的歷史卻很悠久深遠，約四、五千年前，人類已開始用馬賽克裝點這個世界。詳情，下次為你慢慢砌。

▲ 五顏六色的小快玻璃是馬賽克創作材料之一。

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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