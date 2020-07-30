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【尚品亭@iM網欄】內地與香港餐飲復甦差異 探索後疫情時期餐飲商業模式

名人薈萃 16:16 2020/07/30

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上期筆者和讀者分享了內地餐飲企業在疫情下的危機和自救措施。參考了內地數據，得知現在內地餐飲業已經復甦七至八成，好可惜，香港剛剛還要實施全面禁堂食，如此大復甦差異，源自沒有建立及管理好市民健康追蹤性，現在就算香港餐飲企業如何努力做好消毒的工作，正所謂開門做生意無得拒絕，亦都沒有任何專業方法測試到顧客的健康，最後無奈將問題推在一個界別身上。

相關文章: 【尚品亭@iM網欄】疫情下的內地餐飲業 危機與自救措施

建基於內地「健康碼」追蹤能力，以下幾點都是內地餐飲現時的升級措施：從內地現行的餐飲處理手法，我們看到，消費者對飲食衛生要求會更加苛刻、外賣業迎來了爆發期，餐飲零售化以及餐飲業基礎設施的更新換代—「無人崛起」。
 
先說食品安全的重視

此次疫情，消費者的消費習慣和理念發生的最深刻變化，當屬食品安全和健康。筆者認為，未來的餐飲行業在食材的新鮮及追蹤溯源、環境的改善、後廚加工的透明化、分餐制等需要更進一步改善和推廣。
 
再說外賣爆發 – 綫上綫下的融合

外賣其實很能滿足人性中的「懶」的特性。疫情會迫使外賣app用戶有一波較大增長，用戶的量級增長及其對衛生嚴格的要求，也會倒逼物流和各種保鮮新技術等「基建」及行業監管趨於完善。
 
這些也促成了綫上零售化的趨勢。筆者此前很喜歡購買海底撈的速食小火鍋，就是餐飲行業綫上零售化的一個例子。它是內地以堂食服務見長的餐飲巨頭海底撈推出的一個產品，它像公仔面一樣，加熱即食。這款產品在疫情期間都收穫了不少的銷量。然而餐飲行業是體驗驅動的行業，始終有綫上沒有辦法取代的部分，趨勢必然是綫上和綫下融合互補。
 
最後是一個比較有趣的話題—「無人」的崛起。

相信大家如果有關注內地抗疫新聞都會留意到，在隔離區域出現大量無人送餐車、機器人，無人餐飲機，甚至在廣州、順德出現機器人中餐廳等。雖然這些概念早已推出，但是疫情期間，加快了多種人工智慧新興技術在傳統餐飲業的應用。隨着新消費群體的崛起，供給側數位元化、商業模式升級、智慧化、精細化運營等正是餐飲行業的未來發展趨勢。

相關文章: 【尚品亭@iM網欄】如何尋找一杯你最喜愛的咖啡2　正宗藍山咖啡要去日本買？

談回現時香港商業困境，全面禁堂食措施（編按，周五（7月31日）起早午市堂食禁令被取消），真的令到整個餐飲業界措手不及，理解現時疫情嚴峻，但都希望相關政府部門人員能夠理性處理源頭課題，繼而再用一個合理的追踪性處理，包括探討認真實施本地「健康碼」，否則我相信除非香港在未來一至兩年內完全封閉，否則第三波疫情的爆發，只是開始，還有第四、五、六、七。既然食品安全都是一個大家關注的課題，我希望在疫情後，大家可以將這種追蹤安全性概念，伸延到在個人方面，否則沒有一個健康追蹤模式，香港所有經濟產業只會停頓，最後經濟完全衰退。

作者_鄔錦安簡介：數佬的我誤打誤撞進入啡茶領域，總算尚懂品味啡茶，一杯啡茶識天下，五湖四海下結識很多餐飲旅遊好友，不斷在左右腦思想衝擊下遊走達至左右逢源，快思慢想，希望能夠在文字中令到各位感受到品味生活，相約尚品亭！

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撰文 : 鄔錦安

欄名 : 尚品亭

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