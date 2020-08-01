【世界‧品味‧創意@iM網欄】十多年咖啡路 我的樂與夢

大家好，我是廖偉芯Jenn。於初創年代，很多傳媒朋友希望我可以用文字與大家分享些創業點滴。這些年一直東奔西跑地發展業務，想不到是一個突然而來的疫情，使我能完全停留在香港，並再一次遇上這個邀請。感恩今天的我，已經有更多的體會及經驗。希望透過此專欄整理一下思維，與大家分享一下。

通常於分享會或接受訪問時，我都會笑說大家未必認識我，但由我創辦的兩大精品咖啡店：The Coffee Academïcs 及 HABITU 則大部份人都認識、或者品嚐過。回想起，我的咖啡淵源始於6歲：那時周日很忙的爸爸皆會帶我到同一間於跑馬地的茶餐廳。「悠閒嘆咖啡，爸爸說生活故事」的寫意情景深深烙在我的腦海裡，小小年紀時已知道品嘗咖啡是一門學問，更是最好溝通的橋樑。

從小到大喜歡遊歷世界各國，特別喜歡咖啡這個能打破地域的溝通媒介，大學時於建築學系經常接觸咖啡，我認為咖啡獨具魅力，有吸引不同種族及年齡層的特質。因此便以精品咖啡及著重品味的 The Coffee Academïcs 和 HABITU 在香港打響名堂。我是一個宏觀同時注重細節的人，初創時甚麼也會深究一番，因此比別人多一倍工作量。一直以來，店舖品牌秉承高質素，在海外發展亦往往一炮而紅。直到現今，全港現時有25分店，海外分店及網上商店如新加坡、泰國、韓國、菲律賓等也剛剛發展到15 間店。

我認為一個企業有多方面的責任，不能只顧賺錢。市場由CSR (企業社會責任）到 ESG (即環境、社會和公司治理（Environment、Social Responsibility、Corporate Governance） 包括信息披露、評估評級和投資指引三個方面，是社會責任投資的基礎，是綠色金融體系的重要組成部分), 這方面最早概念是，早期受爸爸經營銀行業承擔社會責任所啟發而得以傳承的。「以前銀行借貸會考慮公司有沒有發展潛質、會否幫助就業，以一種幫助初創公司創業興家的精神而行」。因此，到我這位創三代，設立咖啡學院，引入國際課程，希望能提升店舖咖啡師及香港的咖啡水準。更特意向世界各地農民群組直接採購咖啡，除了提高咖啡豆的質素外，更能幫助農民改善生活。五年前創立非牟利機構 TCAConnect Foundation，期望能於香港舉辦更多有意義的慈善活動。我認為一杯「好咖啡」的定義，是其味道及擁有的深層意義。

對於未來願景，會繼續拓展精品咖啡業務到世界各地，因為咖啡能為不同種族、不同背景文化的人提供交流平台，讓大家成為朋友。我亦會繼續透過TCAConnect去發揮企業責任，幫助社會上有需要的人。同時希望把科技及環保注入當中 - 全因我在這十多年咖啡道路上，還有許多樂與夢。

下次再與大家分享。

作者_Coffee Academïcs 廖偉芯簡介： 品牌創辦人，香港出發的國際視野。建築師背後，更多是女性創業、藝術、文化、城市、科技、ESG 及人性的心靈的點滴。

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