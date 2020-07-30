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【禁堂食】D2 Place逸東酒店開放給市民用膳　早午晚餐均可外賣

商業 14:31 2020/07/30

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D2 Place及香港逸東酒店開放部分地方予市民用膳。(D2 Place提供圖片)

雖然政府今日（30日）宣布，明天（31日）起將重新恢復早午市堂食，惟維持每桌只限兩人，加上晚市繼續只可外賣，不少市民只能在戶外用餐。有見及此，D2 Place及香港逸東酒店開放部分地方予有需要人士使用，為有需要人士提供舒適的用膳地方。

【禁堂食】傳明日起重開早午市堂食　麵店東主斥政府兒戲：沒有想後果

D2 Place The Space、天台花園及The Garage均開放至晚上10時，市民仍可外賣到該地用膳。為保障市民健康，所有場地均設人數限制、所有桌椅間距至少2米、每張桌只限最多2人使用並加設隔板。同時為確保顧客、租戶和員工的健康，D2 Place於商場入口加設體溫量度機、室內設置多台空氣清新機、加強商場內的清潔、要求訪客佩戴口罩、並提供酒精搓手液讓顧客消毒雙手。

開放地點及時間：
The Space： D2 Place一期2樓 | 10 AM - 10 PM
天台花園： D2 Place一期天台 （乘升降機至10樓沿樓梯直上） | 10 AM - 10 PM
The Garage： D2 Place二期地下 | 10 AM - 10 PM

【禁堂食】外賣只佔1成　酒樓午市生意大跌逾9成

香港逸東酒店於Facebook宣布，即日起開放二樓宴會廳予公眾用餐。香港逸東酒店Facebook貼文指，希望為大家提供一個舒適安全的用餐環境，故開放二樓宴會廳予公眾用餐。

開放地點及時間：
香港逸東酒店二樓宴會廳（請從酒店大堂電梯進入）
星期一至五，早上11時至下午3時、下午5時至晚上9時

【禁堂食】咖啡店主打堂食　生意大跌7成外賣難彌補

責任編輯：朱悅瀅、葉泳珊

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