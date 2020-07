【禁堂食】D2 Place逸東酒店開放給市民用膳　早午晚餐均可外賣

▲ D2 Place及香港逸東酒店開放部分地方予市民用膳。(D2 Place提供圖片)

雖然政府今日(30日)宣布,明天(31日)起將重新恢復早午市堂食,惟維持每桌只限兩人,加上晚市繼續只可外賣,不少市民只能在戶外用餐。有見及此,D2 Place及香港逸東酒店開放部分地方予有需要人士使用,為有需要人士提供舒適的用膳地方。

D2 Place The Space、天台花園及The Garage均開放至晚上10時,市民仍可外賣到該地用膳。為保障市民健康,所有場地均設人數限制、所有桌椅間距至少2米、每張桌只限最多2人使用並加設隔板。同時為確保顧客、租戶和員工的健康,D2 Place於商場入口加設體溫量度機、室內設置多台空氣清新機、加強商場內的清潔、要求訪客佩戴口罩、並提供酒精搓手液讓顧客消毒雙手。

開放地點及時間:

The Space: D2 Place一期2樓 | 10 AM - 10 PM

天台花園: D2 Place一期天台 (乘升降機至10樓沿樓梯直上) | 10 AM - 10 PM

The Garage: D2 Place二期地下 | 10 AM - 10 PM

香港逸東酒店於Facebook宣布,即日起開放二樓宴會廳予公眾用餐。香港逸東酒店Facebook貼文指,希望為大家提供一個舒適安全的用餐環境,故開放二樓宴會廳予公眾用餐。

開放地點及時間:

香港逸東酒店二樓宴會廳(請從酒店大堂電梯進入)

星期一至五,早上11時至下午3時、下午5時至晚上9時

責任編輯:朱悅瀅、葉泳珊