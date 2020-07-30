【金價新高】黃金ETF需求破紀錄　惟疫情下金飾需求減半

黃金價格本月創出歷史新高，一度升至每盎司1980美元水平。世界黃金協會就指出，2020上半年全球黃金需求2076噸，按年下滑6%，主要受累於金飾需求大跌近半，而黃金ETF需求創紀錄，抵銷大部分跌幅。黃金價格最新報1961美元，微跌約0.4%。

隨各國以大規模放水措施支援受疫情重創的經濟，黃金價格趨升，投資需求成黃金最主要需求來源。世界黃金協會指，第二季度全球黃金ETF的流入加速，將上半年的全球總流入量提升至創紀錄的734噸， 2020上半年的總流入量，已超過2009年創下的年度流入紀錄646噸。至6月底，全球黃金ETF總持倉升至3621噸。

另一方面，金飾、金條等需求就受疫情影響，世界黃金協會指，全球金條與金幣投資需求在上半年按年跌17%，創近11年來的最低水平396.7噸。另外，由於疫情影響，上半年全球金飾需求按年幾近減半，降至572噸。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！