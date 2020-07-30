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【香港零售】港6月零售跌24.8%　略遜市場預期

商業 16:32 2020/07/30

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本港今年6月份零售業總銷貨價值的臨時估計為265億元，按年下跌24.8%，僅略遜市場預期的跌24%。

【零售寒冬】本地疫情未受控　市場預計6月份零售挫24%

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年6月與去年同月比較，百貨公司貨品的銷貨價值下跌7.0%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值下跌10.0%）；食品、酒類飲品及煙草（下跌13.2%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌56.5%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌8.8%）；服裝（下跌38.8%）；藥物及化妝品（下跌57.4%）；汽車及汽車零件（下跌17.9%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌39.7%）；中藥（下跌29.0%）；書報、文具及禮品（下跌41.3%）；以及眼鏡店（下跌32.5%）。

另一方面，今年6月與去年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值上升4.5%。其次為燃料（銷貨價值上升8.4%）；以及傢具及固定裝置（上升0.3%）。

【零售寒冬】零售協會公開呼籲商鋪業主　停止收回欠租店舖＋取消底租

政府發言人表示，零售銷售在六月繼續按年大幅下跌，但由於本地疫情在當月減退，跌幅進一步緩和。第二季合計，零售銷售量按年劇跌32.5%，較第一季37.0%的跌幅有所收窄。

發言人進一步指出，訪港旅遊業維持停頓，加上本地新冠肺炎病個案在7月急升，社交距離措施因而收緊，打擊本地消費，令零售業的經營環境再度變得較為嚴峻。

【香港零售】港5月零售跌32.8%　遜於市場預期

責任編輯：蘇穎琪

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