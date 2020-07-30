【中美角力分析】五眼變六眼 為何看上日本？（訂戶專享） 環球政治 14:45 2020/07/30 分享： 中美角力愈趨升溫，美國為首的五眼聯盟逐步增強圍堵中國，並且有機會擴大五眼聯盟，變為六眼，以提高施壓力度。而第六隻眼最可能是日本，除了因為日本一向是美國忠實盟友，當中還涉及多項因素。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 五眼聯盟變六眼？日本或加入 今日 五眼聯盟變六眼？日本或加入 【中美角力分析】與伊朗情難再 印度堅定與美圍堵中國（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】與伊朗情難再 印度堅定與美圍堵中國（訂戶專享） 【中美角力分析】中國伊朗靠攏 中東產油國最大輸家（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】中國伊朗靠攏 中東產油國最大輸家（訂戶專享） 【歐洲疫情分析】英國隔離朝令夕改 抑或約翰遜張弛有道？（訂戶專享） 2020/07/28 【歐洲疫情分析】英國隔離朝令夕改 抑或約翰遜張弛有道？（訂戶專享） 【中美角力分析】中美敲響反諜戰 互關領事館僅序幕（訂戶專享） 2020/07/27 【中美角力分析】中美敲響反諜戰 互關領事館僅序幕（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 今日 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 【中美角力分析】中國伊朗靠攏 中東產油國最大輸家（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】中國伊朗靠攏 中東產油國最大輸家（訂戶專享） 【中美角力分析】與伊朗情難再 印度堅定與美圍堵中國（訂戶專享） 今日 【中美角力分析】與伊朗情難再 印度堅定與美圍堵中國（訂戶專享） 【BNO移民】走出舒適圈 一切須由零開始 2020/07/29 【BNO移民】走出舒適圈 一切須由零開始 【歐洲疫情分析】英國隔離朝令夕改 抑或約翰遜張弛有道？（訂戶專享） 2020/07/28 【歐洲疫情分析】英國隔離朝令夕改 抑或約翰遜張弛有道？（訂戶專享） 日本 美國 中國 中美關係 國防 外交 安倍晉三 河野太郎 稀土 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入