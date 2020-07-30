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【中美角力分析】五眼變六眼 為何看上日本？（訂戶專享）

環球政治 14:45 2020/07/30

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中美角力愈趨升溫，美國為首的五眼聯盟逐步增強圍堵中國，並且有機會擴大五眼聯盟，變為六眼，以提高施壓力度。而第六隻眼最可能是日本，除了因為日本一向是美國忠實盟友，當中還涉及多項因素。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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