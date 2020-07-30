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【網絡安全】網絡安全隱患　黑客藉疫情跨網絡攻擊

科技 15:06 2020/07/30

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報告揭示，黑客已利用疫情，針對不同的部門組織，如政府、工業、醫療、服務供應商、主要基礎設施和消費者發出攻擊。（法新社資料圖片）

在家工作令不少企業關注網絡安全問題，有部分員工甚至要自資進行技術升級，以應付工作所需。網絡安全解決方案供應商Check Point早前發布《網絡攻擊趨勢：2020年上半年報告》指出，全球今年飽受新冠肺炎疫情困擾，導致跨網絡、雲端和流動端出於犯罪和政治動機的網絡攻擊增加。

報告揭示，黑客已利用疫情，針對不同的部門組織，如政府、工業、醫療、服務供應商、主要基礎設施和消費者發出攻擊。報告提醒，與新冠肺炎疫情相關的網絡釣魚和惡意軟件攻擊急劇增加，由2月每周不足5,000次，大幅增加至4月下旬的每周超過20萬次。同時，與3月和4月相比，6月底全球所有類型的網絡攻擊增加了34%。

網絡安全問題主要趨勢包括流動攻擊及雲端暴露等，令企業及機構面對不同的網絡威脅。事實上，黑客一直在尋找新的流動傳播媒介，繞過安全防護措施並將惡意應用程式植入官方應用程式商店中。在另一種創新攻擊中，攻擊者利用大型國際公司的流動設備管理（MDM）系統來將惡意軟件分發到其託管的75%的流動設備中。

黑客洩漏50間公司源代碼　任天堂、微軟、迪士尼全部有份

同時，疫情期間不少人和企業團隊都把資料遷移至公共雲端，導致針對具敏感性的雲端工作負載和數據的攻擊有所增加。黑客利用雲端基礎設施去儲存其惡意軟件攻擊中使用的惡意負載。報告舉例指，研究人員在今年1月於Microsoft Azure中發現了業界首個嚴重漏洞，該漏洞允許黑客破壞其他Azure租戶的數據和應用程式，這顯示公共雲端並非完全可靠安全。

國家級攻擊　強度嚴重性齊升

除了上述趨勢外，網絡戰升級亦讓黑客有機可乘。隨着世界各地試圖收集有關疫情的情報，或破壞競爭對手對的疫情防控工作，今年上半年的國家級網絡攻擊在強度和嚴重程度兩方面均上升，這種攻擊甚至涉及世界衞生組織等醫療和人道主義組織。該組織報告指，黑客攻擊數量增加了500%。

記者：楊匡然

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