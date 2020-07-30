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【網絡詐騙】借Netflix之名　黑客傳釣魚郵件騙信用卡資料

科技 14:41 2020/07/30

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近日有網絡安全公司發現，有黑客透過假冒Netflix傳送釣魚郵件，竊取用戶的信用卡資料，呼籲Netflix用戶小心處理。（法新社資料圖片）

新冠肺炎疫情爆發期間，市民避免外出，觀看Netflix成為最好的居家抗疫活動。不過各位Netflix用戶要小心！近日有網絡安全公司發現，有黑客透過假冒Netflix傳送釣魚郵件，竊取用戶的信用卡資料，呼籲Netflix用戶小心處理。

>>>【網絡安全】黑客洩漏50間公司源代碼　任天堂、微軟、迪士尼全部有份

>>>【發表聲明】Garmin死機最新進展　線上服務料將陸續回復正常

雲端安全公司Armorblox近日發表報告，指有用戶投訴經常收到來自Netflix的電子郵件，標題寫著「驗證失敗通知（Notice of Verification Failure）」，並要求用戶在24小時內更新其信用卡資料，否則該訂閱就會被取消。

當用戶按入連結後，就會被引導到一個與Netflix相似的網站，而該網站設有網絡釣魚流程，要求用戶提供Netflix登陸資料、賬單地址和信用卡資訊。完成後，用戶就會被帶往真實的Netflix主頁，令用戶難以察覺。

黑客的攻擊流程。（Armorblox報告圖片）

Armorblox提醒用戶，仔細看傳送郵件者的名稱，會發現是「Netfiix」，而並非「Netflix」。另外進入連結後，就可看到該網站地址並沒有包含「Netflix」的域名。所以Armorblox呼籲用戶，看到郵件時應小心留意傳送者的真實性，不要輕易相信，否則信用卡等個人資料就會外洩。

仔細看傳送郵件者的名稱，會發現是「Netfiix」，而並非「Netflix」。（Armorblox報告圖片）

進入連結後，就可看到該網站地址並沒有包含「Netflix」的域名。（Armorblox報告圖片）

>>>【網絡安全】Barracuda研究報告出爐　揭示非法電郵帳戶接管產生特殊經濟

責任編輯：曾曉汶

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