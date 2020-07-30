▲ 科企「4大天王」科技盲？視像聽證會甩轆淪笑柄

新冠肺炎疫情下，減少人與人接觸至為重要，以降低傳播風險。很多重要會議都改為視像會議，美國國會的聽證會也不例外。美國4大科企的行政總裁出席聽證會，亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯因技術問題，「缺席」90分鐘的質詢，更被拍疑到似「偷食」。

美國國會周二（29日）的反壟斷聽證會令觀眾大為不滿，皆因作證的科企高管和主辦的委員會「甩轆」，影像直播經常出現技術問題。例如，音質差、關上影像、在大螢幕上只有丁點大「頭像」。

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貝索斯的技術問題成為主要干擾，導致委員會需休會10分處理問題，而他亦未完整回應議員的提問。

哥倫比亞大學數碼新聞事業中心主任貝爾（Emily Bell）在Twitter上載了聽證會截圖，並形容：

「有史以來，最差的視像會議之夜。」

出席聽證會的還有科技巨頭Google母企Alphabet（美：GOOGL）、Facebook（美：FB）及蘋果（Apple，美：AAPL）的CEO。

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記者：韓羚