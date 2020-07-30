疫情肆虐窒礙復甦 港美困局休戚與共（訂戶專享） 即市財經 13:46 2020/07/30 分享： 美國聯儲局本港時間周四凌晨公佈議息會議後聲明，一如預期維持近零息及超鬆寬貨布政策不變，但加入「經濟路徑很大程度取決於疫情發展」的陣述，市場解讀是儲局決策官員對美國經濟前景更審慎。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【美元危機】黃金受捧勁升 真能蠶食美元儲備貨幣地位?（訂戶專享） 2020/07/29 【美元危機】黃金受捧勁升 真能蠶食美元儲備貨幣地位?（訂戶專享） 【美元危機】弱美元推升環球股市 港股受惠不似預期?（訂戶專享） 2020/07/28 【美元危機】弱美元推升環球股市 港股受惠不似預期?（訂戶專享） 【恒生科技指數】港版納指觸目登場 半日成交超恒指（訂戶專享） 2020/07/27 【恒生科技指數】港版納指觸目登場 半日成交超恒指（訂戶專享） 【科網狂潮】Tesla熱炒染藍入標指 ETF投資者有話說?（訂戶專享） 2020/07/24 【科網狂潮】Tesla熱炒染藍入標指 ETF投資者有話說?（訂戶專享） 【中美角力】政治市港股再成提款機 走避前看清市場風險指標（訂戶專享） 2020/07/23 【中美角力】政治市港股再成提款機 走避前看清市場風險指標（訂戶專享） 信用卡 美國 疫情 財政政策 貨幣政策 鮑威爾 議息 GDP 美國聯儲局 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入