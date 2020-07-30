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疫情肆虐窒礙復甦 港美困局休戚與共（訂戶專享）

即市財經 13:46 2020/07/30

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美國聯儲局本港時間周四凌晨公佈議息會議後聲明，一如預期維持近零息及超鬆寬貨布政策不變，但加入「經濟路徑很大程度取決於疫情發展」的陣述，市場解讀是儲局決策官員對美國經濟前景更審慎。

...

欄名 : 交易講場

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