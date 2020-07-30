【港股追蹤】渣打上半年少賺29%　傳重啓裁員計劃

銀行股業績期揭序幕。渣打(02888)宣布，截至6月底止中期業績，期內基本稅前盈利為19.55億（美元．下同），按年跌25.1％；每股基本盈利35.9仙；不派息。法定除稅前盈利為16.27億元，跌32.6％；母公司股東應佔溢利10.48億元，跌29％。渣打業績仍勝預期，截至1點半該股升3%報43.9元。

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渣打表示，2020年下半年，收入無論是按半年還是按全年比較均可能會有所下降，而該行一些市場踏入早期復甦，以及地區和產品多元化所帶來的利好因素，難以完全抵銷利率低企及金融市場業務可能欠缺活躍市場環境所帶來的影響。渣打又指，支出（不包括英國銀行徵費）通常在下半年會較高，但目標繼續是將2020年的支出控制在100億美元以下。該行冀在審慎可行的情況下盡快恢復派發股息。

另外，渣打將重啟因新型冠狀病毒肺炎疫情爆發而暫停的裁員計劃。《彭博》引述消息報道，渣打已經擬定了數百人的裁員名單，裁員計劃可能涉及倫敦、紐約及新加坡等地區。 渣打目前員工數目約8.5萬人，集團指按其轉型計劃，以及為提升競爭力而進行裁員，並非因為疫情所致。

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