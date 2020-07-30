百勝中國上季同店銷售跌11% 餐廳數目突破1萬家

▲ 百勝中國在7月，餐廳數目突破1萬家，計劃2020年新開800至850間新餐廳。

在內地經營肯德基、Pizza Hut、小肥羊等餐廳的百勝中國（美：YUMC）公佈第二季度業績，收入按年跌11%至19億美元（約147億港元），淨利潤跌26%至1.32億美元（約10億港元），經調整淨利潤按年跌23%至1.36億美元（約10.5億港元）。

百勝中國上季同店銷售按年跌11%，其中肯德基跌10%，Pizza Hut跌12%。

百勝中國首席執行官屈翠容稱，目前經營環境艱難，交通旅遊熱點人流減少、學校假期推遲或縮短以及部分地區再現肺炎確診個案，均帶來挑戰，不過有信心集團具供應鏈、營運等能力，可應付挑戰。

不過百勝中國上季沒放慢擴張步伐，截至6月底共營運9954間餐廳，按年新增1203間，其中579為KFC，6家為Pizza Hut，627家為其他品牌餐廳。屈翠容指，百勝中國7月已經在海南開出第1萬間餐廳，計劃在今年新開800至850間新門店。

傳媒早前報道，百勝中國已秘密遞交香港上市申請，上市規模或達20億美元。

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