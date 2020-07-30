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【新冠肺炎】荷蘭政府不建議戴口罩 稱未證防疫效果

環球社會熱點 13:20 2020/07/30

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新冠肺炎疫情全球大流行，全球超過1,697萬人確診，更有超過66萬人死亡。歐洲面臨第二波疫情，多國政府都建議戴口罩。荷蘭本周的新冠肺炎病例也激增，但荷蘭政府表示，無法證實戴口罩可減緩當地疫情，因此不會強制或建議民眾於公共交通工具以外的場所戴口罩。

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根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情數據，截至本港周四（30日）中午，荷蘭有53,895人確診新冠肺炎，有6,166名患者死亡。荷蘭的疫情在本月中有反彈趨勢，由日增雙位數重返過百宗的水平，本周日（26日）更日增近300宗病例。

但荷蘭醫療衛生部長阿克（Tamara van Ark）周三（29日）表示，荷蘭國家衛生研究院（RIVM）經過審視後，當局認為本周的新冠病例激增，政府將加強要求民眾遵守社交距離措施。

但她表示政府不會強制民眾戴口罩：

由於從醫學角度來看，沒有證據證實口罩有效，內閣決定不會強制民眾佩戴非醫用口罩。

（Because from a medical perspective there is no proven effectiveness of masks, the Cabinet has decided that there will be no national obligation for wearing non-medical masks.）

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RIVM院長迪塞爾（Jaap van Dissel）也表示，當局也得悉有研究表明口罩有助於減緩疫情傳播，但不確定口罩是否可在荷蘭爆發疫情期間達到效果。迪塞爾更認為民眾如佩戴口罩的方式錯誤，並因此輕視社交距離措施，反而有機會增加染疫風險。

荷蘭目前僅規定民眾於公共交通工具及機場佩戴口罩，迪塞爾認為民眾如希望在其餘公共場合佩戴口罩，必須事先進行良好的培訓，確保自己已掌握戴口罩的正確方式，才可有效防疫。

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責任編輯：何穎兒

荷蘭政府表示，無法證實戴口罩可減緩當地新冠肺炎疫情，不強制或建議民眾於公共交通工具以外的場所戴口罩。

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