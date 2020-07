【新冠肺炎】荷蘭政府不建議戴口罩 稱未證防疫效果

新冠肺炎疫情全球大流行,全球超過1,697萬人確診,更有超過66萬人死亡。歐洲面臨第二波疫情,多國政府都建議戴口罩。荷蘭本周的新冠肺炎病例也激增,但荷蘭政府表示,無法證實戴口罩可減緩當地疫情,因此不會強制或建議民眾於公共交通工具以外的場所戴口罩。

根據約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)的疫情數據,截至本港周四(30日)中午,荷蘭有53,895人確診新冠肺炎,有6,166名患者死亡。荷蘭的疫情在本月中有反彈趨勢,由日增雙位數重返過百宗的水平,本周日(26日)更日增近300宗病例。

但荷蘭醫療衛生部長阿克(Tamara van Ark)周三(29日)表示,荷蘭國家衛生研究院(RIVM)經過審視後,當局認為本周的新冠病例激增,政府將加強要求民眾遵守社交距離措施。

但她表示政府不會強制民眾戴口罩:

由於從醫學角度來看,沒有證據證實口罩有效,內閣決定不會強制民眾佩戴非醫用口罩。

(Because from a medical perspective there is no proven effectiveness of masks, the Cabinet has decided that there will be no national obligation for wearing non-medical masks.)

RIVM院長迪塞爾(Jaap van Dissel)也表示,當局也得悉有研究表明口罩有助於減緩疫情傳播,但不確定口罩是否可在荷蘭爆發疫情期間達到效果。迪塞爾更認為民眾如佩戴口罩的方式錯誤,並因此輕視社交距離措施,反而有機會增加染疫風險。

荷蘭目前僅規定民眾於公共交通工具及機場佩戴口罩,迪塞爾認為民眾如希望在其餘公共場合佩戴口罩,必須事先進行良好的培訓,確保自己已掌握戴口罩的正確方式,才可有效防疫。

▲ 荷蘭政府表示,無法證實戴口罩可減緩當地新冠肺炎疫情,不強制或建議民眾於公共交通工具以外的場所戴口罩。