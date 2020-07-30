【反壟斷聽證會】朱克伯格：中國盜取美國公司技術

美國國會周三（29日）舉行針對蘋果、facebook、亞馬遜及Alphabet旗下Google的反壟斷聽證會，四間科技巨擘的行政總裁在會上接受議員質詢，其中問及上述公司在中國的業務，以及技術被中國盜取的情況。

Alphabet行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）否認與中國軍方合作，並指其中國業務與同行相比，但極為有限。他起初指未發現有Google技術被中國盜取，其後改稱Google在2009年曾遭來自中國組織發動的大規模網絡襲擊。

亞馬遜行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）表示，雖然他得知有關中國盜竊技術的報道，但沒有相關的個人經驗。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）則指，不知道有任何蘋果技術被盜的情況。

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facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）是四人中，唯一一個確認中國盜取美國公司技術，更稱這是眾所周知的事。而在參加聽證會前，facebook發表聲明指，中國正建立一個屬於自己版本，而且思想與美國截然不同的互聯網，然後向其他國家輸出。