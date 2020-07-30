【香港經濟】瑞銀調低香港今年GDP至負8% 料政府擴大抗疫基金及保就業資金

▲ 瑞銀預期，新一波疫情恐導致民間部門消費和香港經濟活動再度下行，估計第三季末疫情受控且人員流動限制放鬆。(馮漢柱攝)

香港第二季經濟GDP負增長9%，瑞銀投資銀行北亞地區經濟師鄧維慎認為，香港實體經濟面臨新一波挑戰，因此下調香港今年經濟增長預測，由負6.8%下調至8%，但相信香港金融穩定性強，並有更多政策支持的空間，如擴大抗疫基金和保就業資金，以支撐實體經濟。

鄧維慎指，近幾周香港遭受最大一波新型冠狀病毒疫情衝擊，每百萬人口中有超過400人感染，數字明顯高於6月時的150人，而且與3月/4月那波疫情不同，當時輸入性病例是主要因素，而目前「聚集性感染」成為主因。面對疫情趨於嚴峻，香港實體經濟再度面臨挑戰，並推出食肆禁堂食，限聚令收緊至兩人，令公共交通和零售場所人流驟減。

瑞銀預期，新一波疫情恐導致民間部門消費和香港經濟活動再度下行，估計第三季末疫情受控且人員流動限制放鬆，第四季經濟活動改善。

鄧維慎稱，儘管實體經濟面臨挑戰，美國取消香港特殊地位待遇，但相信香港應會保持總體的金融穩定性，得益於香港在過去幾十年建立的強大的宏觀審慎基礎。「最近的資料仍表明港元強健、流動性環境穩定；儘管下調了增長預測，仍預計香港會保持較強的金融穩定性。」

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