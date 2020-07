【美國疫情】普查局調查：3000萬美國人缺乏食物

新型冠狀病毒疫情持續,美國經濟受重挫,失業率人口大增下,美國人口普查局(U.S. Census Bureau)周三公布的調查報告顯示,上周有將近3000萬美國民眾吃也吃不飽。

普查局周三公布每周進行的家庭脈搏調查(Household Pulse Survey),結果顯示截至7月21日的一星期,接受調查的2.49億民眾中,約2390萬人間中缺乏食物 (sometimes not enough to eat),542萬人常常缺乏食物 (often not enough to eat)。

為了解疫情之下,美國人民是否有足夠食物,普查局5月初開始進行有關調查,而今周間中吃不飽的美國人人數,是調查開始以來最高;常常吃不飽的人數,則是5月尾以來最高。

新冠病毒疫情下,美國失業率攀升,大量民眾失去穩定收入來源,非常情況下,美國政府推出措施,向領失業救濟人士,每周發放額外600美元津貼。惟措施7月底到期,國會新一輪救市方案很大機會大幅縮減補貼,失業民眾生活更苦。

