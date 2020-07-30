【新股IPO】泰格明日截飛　孖展熱爆暫超購112倍

泰格醫藥 （新上市編號：03347）將於明日截飛，該股招股反應不俗，今截孖展部份截飛，暫時錄得約666億元孖展認購，超額認購112倍。市場消息指，其國際配售錄得數倍超額認購。該股是次發行約1.07億H股，約佔擴大後股本12.5%；以每手100股，入場費10101元。

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泰格醫藥為內地生物製藥研發服務提供商，亦即CRO（Contract Research Organization，合同研發機構），提供的服務包括臨床試驗技術服務、臨床試驗相關服務及實驗室服務，涵蓋藥物和醫療器械的臨床前研究至上市後研究。

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據招股書顯示，2017至2019年收入分別為16.8億、23億、28億元（人民幣，下同），按年增長37%、22%。單計2019年，臨床試驗技術服務收入錄得13.5億元，佔總收入48%，臨床試驗相關服務及實驗室服務收入則錄得14.6億元，佔收入52%。集團2019年毛利率為46.1%，純利按年增長46%至8.4億元。

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