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Uber亞太總部遷港計劃觸礁　短期內保留新加坡地區總部

科技 13:01 2020/07/30

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Uber宣布叫停將亞太總部遷至香港的計劃。(圖片來源: 法新社)

Uber於5月宣布有意將公司亞太地區總部遷至香港，並展開大型公眾推廣活動，表示如港府探討規管汽車共乘方案，該企會增加在港投資，並設立工程研發部門。時隔兩月，Uber表示至今港府仍未有任何回應，因此亞太總部遷港計劃已擱置，該企短期內將會保留新加坡為亞太地區總部，並考慮其他亞太城市作為未來的地區總部。

惟該企強調，此舉並不意味Uber會終止在港服務，香港團隊仍會在港繼續研究推出新的產品服務，並設法推動香港規管汽車共乘。

港府擬加強執法　Uber或重新定位

據消息人士指出，Uber一直都有尋求與政府高層官員及相關部門接觸，亦有向政府提議多種可行方案、例如繳交的士稅等，以補償的士業界的損失，但港府至今並未有任何直接回應。事實上，7月中香港政府於立法會指出，正進行法例修訂，打算將汽車非法出租或取酬載客用途的罰則提高，並表示會加強執法，消息人士指出，針對司機的法律風險有所增加，Uber未來可能重新考慮香港的市場定位。

【新冠肺炎】MWC 2021無懼疫情　GSMA：將繼續實體活動

【每日焦點】禁堂食措施生效　POS供應商拓網上外賣速遞

近日港區國安法爭議升溫，美國科企在港的營運前景備受關注，該消息人士相信，現階段科技業界對新法例的影響未有清晰的共識，Uber的決定亦非與此有關。至於不少科企早前宣布暫停處理港府的數據處理要求，據Uber公開的資料指出，該企有專屬團隊24小時處理各地政府的數據請求，處理前會先考慮這些要求是否有充份的法律基礎，並且不會處理涉及侵犯個人私隱的要求。

記者: 周俊霖

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